Rejestracja samochodu bez zmiany tablic od 31 stycznia 2022 r.

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic? Kierowcy wreszcie doczekali się zmiany. Nowość wejdzie w życie 31 stycznia 2022 roku.

Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta? Niedługo nie!

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic była tak naprawdę możliwa od zawsze. W ograniczonym zakresie oczywiście! Na rozwiązanie mógł zdecydować się tylko ten kierujący, który kupił pojazd pochodzący z tego samego powiatu lub gminy. Decydowały oznaczenia lokalizacyjne, czyli litery pojawiające się w numerze rejestracyjnym. 31 stycznia 2022 roku możliwość zostanie rozszerzona. Kierowca mieszkający w Warszawie będzie mógł przerejestrować na siebie pojazd pochodzący np. z Gdańska bez zmiany tablic rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic: skąd ten pomysł?

Skąd w ogóle pomysł, aby pozostawiać stare tablice rejestracyjne? Kiedyś oznaczenia pełniły ważną rolę. Pozwalały już na pierwszy rzut oka zidentyfikować służbom region kraju, z którego pochodzi kierowca. To jednak stało się dziś nieaktualne. A wszystko za sprawą dominujących na rynku leasingów. Dziś auto brane w leasing jest rejestrowane w miejscu siedziby banku. To oznacza, że samochód jest eksploatowany np. w Lublinie, ale ma warszawskie oznaczenia lokalizacyjne.

Nie trzeba zmieniać tablic? Oszczędzasz 80 zł!

Podstawową zaletą rejestracji samochodu bez zmiany tablic rejestracyjnych jest... oszczędność. Tak, kierowca nadal musi zapłacić za homologowanie oznaczeń, zachowa jednak aż 80 zł w kieszeni. Nie będzie musiał wydawać tej kwoty na nowe tablice. Warto w tym punkcie pamiętać, że pozostawienie starych tablic nie jest też bezwarunkowe. Urzędnik musi bowiem zobaczyć oznaczenia, których kierowca nie chce zmieniać. W czasie wizyty nowego właściciela pojazdu w urzędzie oceni m.in. ich stan.

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic - jakie warunki?

Aby rejestracja samochodu bez zmiany tablic stała się możliwa, oznaczenia nie mogą być uszkodzone i powinny być czytelne. Co więcej, muszą wpisywać się w aktualny obecnie wzór. To oznacza, że powinny mieć białe tło i gwiazdki symbolizujące Unię Europejską z oznaczeniem PL na niebieskim pasku. Nie ma możliwości pozostawienia np. czarnych tablic rejestracyjnych czy tablic posiadających flagę Polski w miejscu unijnych gwiazdek. Pojawienie się któregokolwiek z przeciwwskazań sprawi, że urzędnik nie zgodzi się na pozostawienie starych oznaczeń. Kierowca w czasie rejestracji będzie musiał nabyć nowe.

Brak nalepki kontrolnej i karty pojazdu. Zmiana od września 2022 roku

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic jest bez wątpienia ważną zmianę. To jednak nie koniec nowości, które czekają na kierujących. Kolejne wejdą w życie już 4 września 2022 roku. To tego dnia zniknie obowiązek posiadania w pojeździe na szybie nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym oraz karty pojazdu. A to pozwoli na kolejne oszczędności. Dziś karta pojazdu kosztuje 75 zł, a nalepka kontrolna 18,5 zł.