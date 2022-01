Przegląd samochodu: cena 2022? Czy ulegnie zmianie?

Przegląd samochodu: cena 2022? Czy szykują się zmiany stawek? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada na wniosek RPO.

Przegląd samochodu: cena 2022 zmieni się?

Badanie techniczne samochodu napędzanego silnikiem benzynowym lub diesla kosztuje obecnie 99 zł (wraz z opłatą ewidencyjną). Stawka rośnie do 162 zł w przypadku pojazdów wyposażonych w instalację LPG. Warto jednak wspomnieć o tym, że kwoty te nie mają zbyt dużego przełożenia rynkowego. Są bowiem regulowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, a to pochodzi z roku... 2004. O ile w tym czasie koszty prowadzenia działalności stacji diagnostycznych rosły, o tyle stawki nie. Przykład? Między wrześniem 2004 roku a wrześniem 2021 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 2439 zł do 5840 zł.

Przegląd samochodu: cena 2022. Pytanie RPO do MI

O sprawie zamrożonych stawek za przeglądy mówią nie tylko właściciele stacji diagnostycznych. Kwestię tą postanowił poruszyć też Rzecznik Praw Obywatelskich. Skierował on zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury powołują się na zapis, który mówi wyraźnie, że "minister powinien uwzględniać koszty wykonywania badań regulując stawki" oraz że "ograniczenie praw właścicieli stacji diagnostycznych nie odpowiada standardom konstytucyjnym". Jaką odpowiedź uzyskał?

Przegląd samochodu: cena 2022 raczej się nie zmieni...

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że podwyższenie stawek za przegląd będzie możliwe, ale po prawidłowym wdrożeniu unijnej dyrektywy ws. okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów. A na to niestety trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać. Trudno zatem oczekiwać, że zmiany pojawią się na stacjach diagnostycznych jeszcze w tym roku.

Przegląd samochodu: cena 2022. Ile powinna wynosić?

Ile powinien kosztować przegląd? "Zdaniem środowiska badań technicznych, rozsądna stawka za badanie samochodu osobowego powinna wynosić 150 zł netto. Trzeba pamiętać, że obecnie stawki za badania techniczne są określone w kwotach brutto, ponieważ zawierają w sobie podatek VAT w wysokości 23 proc., który przedsiębiorca odprowadza do budżetu. Dla kierowcy oznacza to nową stawkę – 184,5 zł brutto" – powiedział Dziennikowi.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.