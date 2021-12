Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej? To legalne?

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej to jeden z popularnych trików tuningowych. O co w nim chodzi? Naklejka zajmuje mało miejsca. Czy jest legalna?

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej. Skąd ten pomysł?

Standardowe tablice rejestracyjne wydawane w Polsce mają 520 mm szerokości i 114 mm wysokości. I choć ciężko uznać je za przesadnie duże, z gustami czasami się nie rozmawia. Szczególnie z gustami tuningowców, którzy uważają że oznaczenia szpecą przednią część samochodu. Rozwiązanie? To jest tak naprawdę niezwykle proste. Drukuje się naklejkę wyglądającą jak tablica rejestracyjna, tylko stworzoną w dużym pomniejszeniu.

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej to nie tablica

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej w dużej mierze spełnia taką samą rolę jak oznaczenie. Pokazuje numer rejestracyjny. To jednak rozumienie mocno potoczne. Bo w sensie prawnym jest... bezużytecznym dodatkiem. Raz że naklejka stanowi de facto podróbkę. Dwa że nie posiada znaków w postaci naklejki homologacyjnej nanoszonej przez urzędnika w czasie homologowania tablic.

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej to... mandat do 500 zł

Jeżeli w aucie znajduje się naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej, kierowca naraża się na dość poważne konsekwencje. Po pierwsze policjant w czasie kontroli drogowej odbierze prowadzącemu dowód rejestracyjny pojazdu (obecnie wirtualnie na bazie wpisu w CEPiK), a do tego... wycofa samochód z ruchu – auto będzie musiało kontynuować podróż na lawecie. Nie może on być dopuszczony do ruchu, bo brakuje mu jednej z tablic. Nie spełnia zatem ustawowych wymogów. Po drugie kierujący otrzyma mandat karny wynoszący od 20 do 500 zł. Po trzecie w skrajnym przypadku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu podrobienia tablic. A to oznacza sprawę karną i nawet wyrok z karą więzienia.

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej, czyli co z przeglądem?

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej to nieprzyjemności nie tylko w czasie kontroli drogowej. Problemów kierowcy narobi też diagnosta. Brak jednego z oznaczeń urzędowych wydanych dla pojazdu oznacza, że pracownik stacji kontroli pojazdów nie będzie miał możliwości przedłużenia ważności badania technicznego.