Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic: od kiedy, na czym będzie polegać i co oznacza dla kierowców? Oto najważniejsze informacje.

Kupiłeś auto używane? Nie musisz zmieniać tablic

31 stycznia 2022 roku w życie wejdzie ważna zmiana forsowana w ramach pakietu deregulacyjnego. Mowa o przypisaniu tablicy rejestracyjnej do samochodu. Co to oznacza? Że po zakupie auta używanego kierowca nie będzie musiał zmieniać w nim numerów rejestracyjnych - bez względu na fakt czy posiadają one właściwe oznaczenia lokalizacyjne.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic. Jakie są wymogi?

Aby przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic było możliwe, oznaczenia muszą spełnić dwa wymogi. Po pierwsze tablice muszą mieć najnowszy wzór - tj. białe tło i znaczek Unii Europejskiej. Po drugie tablice muszą być czytelne i nie mogą być zniszczone. Obydwa czynniki oceniać będzie urzędnik w wydziale komunikacji podczas rejestracji. Poza tym warto pamiętać o tym, że przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic nie jest obowiązkiem - kierowca mimo wszystko może chcieć zmienić oznaczenia.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic to oszczędności

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic oznacza tańszą wizytę w wydziale komunikacji. Kierowca zaoszczędzi 80 zł - tyle kosztuje wydanie nowych oznaczeń. Warto pamiętać o tym, że brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych nie oznacza, że kierowca może pominąć wizytę w urzędzie. Nadal ma obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela - co nadal jest obwarowane karą wynoszącą do 1000 zł. Jakie koszty będzie musiał ponieść kierowca? Nadal będzie musiał zapłacić np. 15 zł za legalizację tablic.