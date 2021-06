Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

Zastaw rejestrowy na samochodzie. Co to takiego?

Zastaw rejestrowy na samochodzie to nic innego jak forma zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na zakup pojazdu. Kwestię tej formy reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. To ona wskazuje m.in. że do skutecznego ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności konieczna jest np. umowa zastawnicza oraz wpis do rejestru zastawów. Powstanie zabezpieczenia w przypadku pojazdu oznacza, że kolejny nabywca kupuje auto z prawami osób trzecich. Dlatego przed zakupem należy sprawdzić obecność wpisów określających zastaw.

Gdzie sprawdzić zastaw rejestrowy na samochodzie?

No dobrze, ale jak właściwie sprawdzić zastaw rejestrowy na samochodzie? Metody tak naprawdę są trzy. Po pierwsze kupujący powinien dokładnie sprawdzić dowód rejestracyjny pojazdu. Informacja o zastawie powinna się w nim pojawić. Warto jednak pamiętać o tym, że brak adnotacji nie oznacza, że zabezpieczenie staje się nieważne. Oznacza jedynie, że kupujący później się o nim dowie.

CEPiK i rejestr zastawów. Co wybrać?

Sprawdzenie zastawu rejestrowego na samochodzie jest możliwe również w historii pojazdu w bazie CEPiK oraz w rejestrze zastawów. W pierwszym przypadku kupujący musi odwiedzić stronę historiapojazdu.gov.pl i tam podać dane weryfikacyjne - numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Jak wygląda sprawdzenie w rejestrze zastawów? Należy udać się do sądu rejonowego należnego miejscu rejestracji pojazdu. Rejestr jest w pełni jawny - z wnioskiem o ujawnienie wpisu może zatem wystąpić każdy. Wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów wymaga wniesienia opłaty o wartości 15 zł.

Elektroniczny rejestr zastawów nie dla każdego

Sprawdzenie zastawu rejestrowego na samochodzie odbywa się osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą internetu. Ostatni ze sposobów stawia jednak przed kupującym dość ważny wymóg. Elektroniczny dostęp do rejestru zastawów nie będzie możliwy bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Tym samym o ile firmy wyspecjalizowane w sprzedaży pojazdów mogą go posiadać, o tyle niewielu zwykłych kierowców ma taki właśnie certyfikat.

Zastaw jest, ale tylko w dowodzie rejestracyjnym…

Może się okazać, że w dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja o wpisaniu zastawu, ale ten w rejestrze został zdjęty. Aby kupujący nie miał problemów z rejestracją pojazdu, powinien dołączyć do dokumentów składanych w urzędzie zaświadczenie o wykreśleniu zastawu. Jego uzyskanie wymaga opłaty wynoszącej 20 zł.