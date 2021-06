Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? W miejscu...

Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? Ministerstwo Infrastruktury nie ma wątpliwości - zgłoszenie składa się w miejscu zamieszkania.

Zgłoszenie nabycia pojazdu: w miejscu rejestracji czy zamieszkania?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowił wyjaśnić pewne nieścisłości. Skierował do Ministerstwa Infrastruktury zapytanie dotyczące tego, gdzie właściciel pojazdu powinien skierować wniosek w sprawie zgłoszenia zakupu lub sprzedaży pojazdu. Odpowiedź? Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że właściciel pojazdu zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania (siedziby).

Zgłoszenie nabycia pojazdu: podstawa prawna

Z czego wynikało zapytanie Rzecznika MŚP? Z różnych interpretacji wynikały różne stanowiska. Bo część starostw uważa, że powyższe zgłoszenie należy skierować do starostwa miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, natomiast według innych do miejsca ostatniej rejestracji.

Zgłoszenie nabycia pojazdu a Kodeks Postępowania Administracyjnego

Jaka była podstawa prawna użyta do przygotowania odpowiedzi przez Ministerstwo Infrastruktury? Tą stał się Kodeks Postępowania Administracyjnego, który wskazuje jasno, że właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania strony postępowania (lub siedziby, jeśli stroną jest osoba prawna). Poza tym MI zaznaczyło, że organ rejestrujący ma możliwość wprowadzenia danych z zawiadomienia o zbyciu/nabyciu do Centralnej Ewidencji Pojazdów administrowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, niezależnie od miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP