Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu w 2021 roku? Teraz salon dealerski może zarejestrować pojazd online. Jak wygląda procedura?

Kierowca, który kupuje fabrycznie nowe auto w salonie, od 4 czerwca 2021 roku ma spore ułatwienie. Jakie? Pojazd można zarejestrować online za pośrednictwem salonu dealerskiego. Jak wygląda procedura? Tak naprawdę większość obowiązków pozostaje po stronie sprzedawcy - to on musi zgłosić zakup i to on pilotuje proces rejestracji.

Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu 2021?

salon musi przygotować wszystkie konieczne dokumenty,

musi zrealizować konieczną opłatę,

pracownik salonu musi złożyć wniosek online, do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie firmowego konta ePUAP.



Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu online?

dane właściciela: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, nazwa firmy i numer regon,

dane identyfikujące pojazd: numer VIN albo numer nadwozia,

dane techniczne pojazdu: rodzaj, marka, model, typ pojazdu, rok produkcji, numer świadectwa homologacji, przeznaczenie pojazdu,

adres i dane kontaktowe salonu sprzedaży,

upoważnienie przedstawiciela salonu sprzedaży,

dowód nabycia pojazdu,

świadectwo zgodności WE,

dowód odprawy celnej przywozowej,

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Ile kosztuje rejestracja samochodu online?

Ile kosztuje rejestracja nowego samochodu z salonu 2021? Opłaty przy rejestracji online są takie same jak podczas wizyty w urzędzie. Kupujący musi zapłacić 85 zł za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną, 13,5 zł za pozwolenie czasowe i 80 zł za tablice rejestracyjne. Za co jeszcze trzeba zapłacić? 2 zł wynosi opłata ewidencyjna. Poza tym kupujący musi jeszcze zapłacić opłatę pocztową - gdy dokumenty mają trafić do niego przesyłką. Ile trzeba czekać na rejestrację samochodu online? Kilka dni, ale tylko w przypadku, w którym dokumenty mają zostać wysłane pocztą.