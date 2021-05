Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów jest możliwa? To postanowiliśmy sprawdzić. Jaka jest odpowiedź? To zależy od kilku czynników.

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów. Jest możliwa?

O tym jak wygląda proces rejestracji pojazdu zabytkowego, mieliśmy już okazję opowiedzieć. Wskazaliśmy konieczne do dostarczenia dokumenty oraz opowiedzieliśmy o czasie trwania procedury i kosztach. Link do materiału dołączamy pod tym akapitem. Ale czy jest możliwa rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów? No i tu powstaje poważny znak zapytania. O tyle poważny, że wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakich dokumentów kierowca nie posiada.

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów. Kiedy jest możliwa?

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów jest możliwa przede wszystkim wtedy, gdy właściciel posiada dokument potwierdzający własność (np. umowę kupna-sprzedaży lub fakturę zakupową), ale nie ma np. dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. W takim przypadku wystarczy że złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o braku powyższych dokumentów. Urzędnik załączy je do dokumentów i będzie w stanie wprowadzić dane nowego właściciela do CEP.

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów. Kiedy nie jest możliwa?

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów nie będzie możliwa przede wszystkim wtedy, gdy właściciel nie jest w stanie udowodnić swojej własności, ewentualnie nie posiada dokumentów potwierdzających zabytkowy charakter auta. W pierwszym przypadku urzędnicy nie będą mieli żadnych podstaw do zmiany właściciela - słowa osoby pojawiającej się w wydziale komunikacji są zbyt słabym dowodem. W drugim nie będzie podstaw do kwalifikowania pojazdu jako zabytkowego - warunki są bowiem jasno określone w przepisach.

Dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu jako zabytkowego

Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji pojazdu zabytkowego? Kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów. Poza tym wymaga jest zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.