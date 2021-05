Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą. Czyli formalności należy dopełnić po złomowaniu za granicą auta zarejestrowanego w Polsce.

Złomowanie za granicą. Czy jest możliwe?

Może się zdarzyć, że samochód podczas wyjazdu zagranicznego ulegnie poważnej awarii. Gdy uszkodzenie będzie na tyle drogie w usunięciu, że naprawa stanie się nieopłacalna, kierowca może zdecydować się na złomowanie. Uzyskanie dokumentu w zagranicznej stacji demontażu potwierdzającego ten fakt stanie się podstawą do późniejszego wyrejestrowania pojazdu z powodu kasacji.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą - potrzebne dokumenty:

wniosek,

dowód osobisty,

dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

dowód rejestracyjny,

karta pojazdu, jeżeli była wydana,

tablice rejestracyjne,

w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych właściciel składa stosowne oświadczenie.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą: ile kosztuje?

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą jest realizowane na mocy decyzji administracyjnej. Jeżeli kierowca dostarczył wszystkie konieczne dokumenty, decyzja taka jest wydawana od ręki. Ile należy za nią zapłacić? Opłata to zaledwie 10 zł. Kwota może wzrosnąć o kolejne 17 zł tylko w przypadku, w którym właściciel pojazdu będzie chciał załatwić sprawę przez pełnomocnika - a ten nie pozostaje z nim w bezpośredniej relacji rodzinnej (chodzi o małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą: wymaga umówienia wizyty

Bardzo ważne jest to, że w warunkach pandemii wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą identycznie jak wszystkie inne procedury, jest realizowane w czasie wcześniej umówionej wizyty w wydziale komunikacji. Jak umówić się do urzędu? Telefonicznie lub za pomocą systemu internetowego. Ile wynosi termin oczekiwania? W dużych miastach raczej nie jest krótszy niż jakieś 2 - 3 tygodnie. Warto zatem pamiętać o tym, że sprawy nie uda się załatwić od ręki. To szczególnie cenna wskazówka dla tych osób, które złomowały samochód za granicą i za granicą na co dzień mieszkają - a przyjechały akurat na kilka dni do kraju i chcą załatwić formalności.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą: co daje?

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą jest o tyle ważne, że dopełnienie formalności pozwoli kierowcy np. na zrezygnowanie z obowiązkowej polisy OC. Bez wykreślenia auta z rejestru CEP, właściciel nadal będzie zobowiązany do opłacenia ubezpieczenia. W przeciwnym razie narazi się na karę wlepioną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.