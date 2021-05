Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? To w zasadzie niezwykle proste. Wystarczą podstawowe informacje i telefon z dostępem do sieci.

Najpierw pozwolenie czasowe. Potem dowód rejestracyjny

Podczas rejestracji pojazdu - czy to pochodzącego z Polski, czy zagranicy - kierowca od ręki dostaje w urzędzie pozwolenie czasowe (tzw. miękki dowód). To musi później wymienić na tzw. twardy dowód. Ile ma na to czasu? Co do zasady pozwolenie jest ważne przez miesiąc. Procedurę powinno się jednak udać załatwić wcześniej. Na dowód rejestracyjny czeka się bowiem do 7 dni roboczych. Skąd kierowca ma wiedzieć, że twardy dowód jest już gotowy? Może to sprawdzić w internecie.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? Potrzebne dane:

numer rejestracyjny pojazdu,

5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? To trwa kilka sekund

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? Wystarczy wejść na stronę info-car.pl, podać numer rejestracyjny pojazdu i 5 ostatnich cyfr numeru VIN. Po naciśnięciu przycisku sprawdź kierowca uzyska informację dotyczącą statusu dowodu rejestracyjnego. Dzięki tej informacji będzie wiedział czy już może się kontaktować z wydziałem komunikacji w sprawie odbioru dokumentu.

Jak odebrać dowód rejestracyjny? Najpierw umów się na wizytę!

Warto o tym pamiętać, że warunki pandemiczne nieco komplikują kwestię odbioru dowodu rejestracyjnego. Bo zazwyczaj nie można odebrać go od ręki, a należy wcześniej zadzwonić do urzędu i umówić się na wizytę. Czas oczekiwania? W zależności od miejsca w kraju na wyznaczenie terminu odbioru dowodu rejestracyjnego można czekać co najmniej 2 - 3 tygodnie.