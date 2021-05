Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu jest konieczne do tego, aby kierowca nie musiał np. płacić za polisę OC. Jak dochować obowiązku?

Najpierw złomowanie, potem wyrejestrowanie

Może się okazać, że po kilkunastu latach eksploatacji nagromadzenie awarii w aucie jest na tyle duże, że koszty naprawy zdecydowanie przekroczyłyby wartość rynkową pojazdu. Co to oznacza? Na ogół wiąże się z odstawieniem samochodu nie do warsztatu, a na złom. Kierowca otrzymuje za pojazd symboliczną kwotę, a do tego zestaw dokumentów potwierdzających złomowanie. Czy to koniec drogi do oficjalnego wykreślenia auta z ewidencji? Niestety nie. Bo po złomowaniu kierowca musi pojawić się w wydziale komunikacji i powinien wyrejestrować pojazd.

Warto pamiętać o tym, że bez oficjalnego wyrejestrowania samochodu nie ma mowy o tym, że np. kierowca może przestać opłacać ubezpieczenie OC. Do momentu wykreślenia auta z bazy CEPiK obowiązek jest cały czas aktualny! Jeżeli kierowca nie opłaci polisy, może otrzymać karę z UFG.

Dokumenty konieczne do wyrejestrowania pojazdu po złomowaniu:

wypełniony wniosek,

dowód rejestracyjny,

karta pojazdu - jeżeli była wydana,

tablice rejestracyjne,

zaświadczenie o demontażu.

Zaświadczenie o złomowaniu, czyli co takiego?

Zaświadczenie powinno informować o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu. Powinien je wystawić przedsiębiorca prowadzący stację demontażu. Co ważne, polskie urzędy honorują też zaświadczenia wydane przez zagraniczne punkty tego typu - w takim przypadku konieczne może być jednak przedstawienie tłumaczenia. Bez prawidłowo sporządzonego zaświadczenia właściciel pojazdu nie będzie w stanie udowodnić przed urzędnikiem faktu złomowania pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu: ile kosztuje?

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu wynosi 10 zł. Opłata może wzrosnąć o kolejne 17 zł w sytuacji, w której właściciel postanowi załatwić sprawę przez pełnomocnika, który dodatkowo nie znajduje się z nim w bezpośrednim pokrewieństwie. Decyzję urzędników w tej sprawie kierowca otrzymuje najpóźniej 30 dni po złożeniu wniosku - na ogół decyzja taka wydawana jest prawie od ręki.