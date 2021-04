Rejestracja samochodu przez salon. Jak wygląda?

Zakup fabrycznie nowego auta dla każdego kierowcy może stanowić wielką radość. Niestety to też początek pewnych obowiązków. A jednym z pierwszych jest konieczność zarejestrowania samochodu. Czy zawsze w urzędzie musi pojawić się kupujący? Na szczęście nie. Rejestracja samochodu przez salon jest zjawiskiem, które w Polsce zdecydowanie zyskuje na popularności. I trend ten raczej się nie zmieni. Szczególnie że już niedługo dealerzy będą mieli ułatwione procedury. Co to oznacza? Opowiemy o tym w dalszej części tekstu.

Rejestracja samochodu przez salon: ile kosztuje?

Tak naprawdę rejestracja samochodu przez salon jest możliwa od zawsze. Wystarczy że kupujący zostawi pracownikowi salonu odręcznie podpisane upoważnienie do reprezentowania jego interesów w wydziale komunikacji i że kupujący jest zameldowany w tym samym mieście, w którym dokonuje zakupu. Czy taka usługa jest płatna? Tak, ale nie wynika to z opłat pobieranych przez salon sprzedaży samochodów, a fakt, że rejestrujący musi wnieść opłatę 17 złotych związaną ze złożeniem upoważnienia.

reklama reklama



Zobacz również: Jak zarejestrować samochód kupiony w Polsce

Rejestracja samochodu przez salon. Do tej pory tylko wizyta w urzędzie

Jak wygląda rejestracja samochodu przez salon? Do tej pory w niczym nie różniła się od wizyty, którą w referacie komunikacji musiał złożyć nabywca. Pracownik dealera składa wszystkie dokumenty oraz oczekuje na wydanie tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego. Czy w ten sposób można wyrobić np. małe lub indywidualne tablice rejestracyjne? Nie ma żadnych przeszkód ku temu.

Rejestracja nowego samochodu online. Już niedługo!

Już niedługo rejestracja samochodu przez salon zostanie dodatkowo ułatwiona. Powód? Od 4 czerwca 2021 roku dealerzy będą mogli dokonać rejestracji samochodu online. To oznacza, że wszystkie dokumenty trafią do wydziału komunikacji w wersji elektronicznej - wizyta będzie konieczna wyłącznie celem odebrania tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego. Co ciekawe, elektroniczna wersja rejestracji nie będzie dostępna dla osób fizycznych.