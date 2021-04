Rejestracja nowego samochodu online. Od 4 czerwca tak!

Rejestracja nowego samochodu online. Kto ma taką możliwość?

Rejestracja nowego samochodu online będzie możliwa od 4 czerwca 2021 roku. A wszystko za sprawą nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - konkretnie art. 73c. Zanim to stanie się jednak możliwe, musi nastąpić dodatkowy warunek. Rejestracja nowego samochodu online jest możliwa, ale tylko w przypadku, w którym wniosek składa sam dealer lub jego przedstawiciel. Kupujący na mocy nowych przepisów nie otrzymał takiej możliwości.

Rejestracja nowego samochodu online: jakie procedury?

Salon samochodowy może zostać upoważniony do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. A na tym nie koniec. Rejestracja nowego samochodu online zakłada też możliwość wydania indywidualnych lub zmniejszonych tablic rejestracyjnych czy dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

Rejestracja nowego samochodu online: jak się składa wniosek?

Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji nowego samochodu online? Dealer musi posiadać upoważnienie podpisane przez kupującego oraz zestaw dokumentów wymaganych przez urząd. Wniosek przesyła się drogą elektroniczną za pomocą platformy, która zostanie udostępniona w sieci. Co ciekawe, w przepisach ujęte zostały salony samochodowe, a nie np. firmy leasingowe. To oznacza, że ich ułatwienia nie dotyczą.

Rejestracja nowego samochodu online. Co z kartą pojazdu?

Rejestracja nowego samochodu online oznacza, że... auto nie otrzyma wypełnionej karty pojazdu. Czemu? W zamian w dowodzie rejestracyjnym pojawi się adnotacja, że rejestracja odbywała się w trybie przewidzianym art. 73c.