Do kiedy czarne tablice rejestracyjne?

1 maja 2000 roku w polskich urzędach zniknęły czarne tablice rejestracyjne. Od tego momentu wydawane są nowe wzory europejskie - z białym tłem i niebieskim paskiem posiadającym skrót wyznaczający nazwę państwa. Początkowo - gdy tzw. czarnych blach nie brakowało na drogach - kierowcy w zasadzie nie zwracali na nie uwagi. Dziś - czyli ponad dwie dekady po ich wycofaniu - zaczynają zyskiwać na znaczeniu. Kierowcy nie chcą się ich pozbywać - są czymś na kształt motoryzacyjnego gadżetu!

Czy czarne tablice rejestracyjne są legalne?

Choć czarne tablice rejestracyjne nie są już wydawane podczas rejestracji pojazdów i choć od ich wycofania minęło przeszło 20 lat, nadal są w pełni legalne na polskich drogach. Kierowcy nie mają obowiązku ich wymiany na białe tablice rejestracyjne oraz nie muszą obawiać się konsekwencji podczas kontroli drogowej czy przeglądu technicznego.

A co gdy zgubisz czarne tablice rejestracyjne?

Co w sytuacji, w której kierowca zgubi lub uszkodzi czarną tablicę rejestracyjną? No i tu pojawia się problem. Bo urzędy nie tylko nie wydają nowych oznaczeń na czarnym tle, ale też nie wyrabiają wtórników starych. Z prawnego punktu widzenia oznacza to obligatoryjną wymianę tablic na nowe - o europejskim wzorze. Czy wymianę da się jakoś obejść? Kierowcom w Polsce nie brakuje sprytu. Zamawiają zatem czarne tablice rejestracyjne okazjonalne ze starymi numerami i montują na aucie. Czy to legalne? Nie do końca. Funkcjonariusz nie wykaże jednak złamania przepisów - stare tablice nie miały bowiem np. nalepek homologacyjnych świadczących o ich oryginalności.

Kiedy trzeba wymienić czarne tablice rejestracyjne?

Czarne tablice rejestracyjne należy wymienić na nowe tak naprawdę w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy pojazd zmienia właściciela, a kupujący albo chce nowe numery rejestracyjne, albo pochodzi z innego powiatu niż sprzedający. Po drugie gdy właściciel chce zamienić czarne tablice rejestracyjne na białe - ma prawo skierować taki wniosek do wydziału komunikacji.