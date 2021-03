Ile czasu na przerejestrowanie auta? 2021 r., koronawirus i problem

Ile czasu na przerejestrowanie auta? Była dość zasadnicza zmiana

1 stycznia 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. W ich głos kierowca nadal otrzymał 30 dni na zgłoszenie zakupu pojazdu. Tym jednak razem niedopełnienie obowiązku zostało obwarowane sankcją. Jaką? Niedotrzymanie terminu oznacza, że starosta właściwy miejscu zamieszkania może wlepić nowemu właścicielowi pojazdu karę opiewającą na kwotę od 200 do 1000 złotych.

Ile czasu na przerejestrowanie auta? 2021 r. powrócił do starych zasad

Nowe przepisy miały zlikwidować sytuację, w której kierowca nie zgłaszał zakupu pojazdu często przez kilka lat i unormować dane bazy CEPiK. Niestety dość szybko zostały zweryfikowane przez życie. Bo w marcu roku 2020 wybuchła pandemia koronawirusa. Urzędy zostały zamknięte, a kierowcy praktycznie utracili możliwość rejestracji pojazdów. Skutek? Termin został tymczasowo wydłużony do 180 dni. I choć krok był bez wątpienia kluczowy i ważny, urzędnicy wycofali się z niego pod koniec roku 2020. Od 1 stycznia 2021 roku termin na rejestrację auta to znowu 30 dni.

Ile czasu na przerejestrowanie auta? 2021 r., koronawirus i... kara?

Czy zarejestrowanie samochodu w 30 dni w czasie, w którym wizytę w wydziale komunikacji należy umówić i czeka się na nią kilka tygodni jest możliwe? Niestety nie do końca. Bezduszność urzędnicza nie zna jednak granic. Lepiej zatem nie ryzykować konieczności podważania zasadności kary wlepionej przez starostę. Jakie zatem możliwości ma kierowca? Tak naprawdę dwie.

Przerejestrowanie auta w 2021 r.: zgłoś nabycie

W pierwszym przypadku kupujący może wyznaczyć wizytę w wydziale komunikacji. Ta odbędzie się np. za 4 tygodnie i będzie oznaczać przekroczenie ustawowego terminu oraz ewentualną karę. Aby jednak tej nie było, można internetowo zgłosić nabycie pojazdu - to oznacza wypełnienie ustawowego terminu. W tym celu wypełnia się aktywny formularz, a następnie wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży wysyła go do wybranego wydziału komunikacji.

Przerejestrowanie auta w 2021 r.: złóż dokumenty w urnie

Druga z możliwości oznacza przyspieszenie samego procesu rejestracji. Bo kierowca zamiast wyznaczać wizytę i czekać na jej termin, może wypełnić wniosek, uzupełnić go koniecznymi dokumentami, a następnie wrzucić całość w zaklejonej kopercie do urny w urzędzie. Gdy rejestracja pojazdu zostanie wprowadzona do systemu, urzędnik skontaktuje się z właścicielem i poprosi go o pojawienie się w urzędzie celem wniesienia opłaty.

Druga możliwość przyspiesza proces rejestracji pojazdu, ale daje też pewną niedogodność. Bo na czas złożenia dokumentów, kierowca nie może np. jeździć autem sprowadzonym z zagranicy - zagraniczny dowód rejestracyjny musi bowiem wrzucić do urny. Warto o tym pamiętać.