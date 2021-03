Trzecia tablica rejestracyjna: wniosek i opłaty

Trzecia tablica rejestracyjna: kiedy jest konieczna?

Jeszcze kilka lat temu przepisy obowiązujące w Polsce nie pozwalały na posiadanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej. A to stanowiło problem w sytuacji, w której kierowca wyposażył samochód w montowany z tyłu bagażnik rowerowy. Jeżeli ten zasłaniał tablicę, nie mógł być stosowany. Nowelizacja wprowadziła jednak pojęcie trzeciej tablicy rejestracyjnej - o tą można się starać w urzędzie, który wydał oznaczenia autu.

Do czasu nowelizacji problem polegał na tym, że kierowca nie mógł ani otrzymać dodatkowej tablicy, ani przenieść oznaczeń z tylnego zderzaka na bagażnik rowerowy. Obydwa działania były nielegalne.

reklama reklama



Trzecia tablica rejestracyjna: wniosek składa się w wydziale komunikacji

Wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej rozpatruje wydział komunikacji, który wcześniej wydał autu oznaczenia. Jeżeli zatem kierowca ma pojazd zarejestrowany w Gdańsku, ale mieszka obecnie w Warszawie, to w Gdańsku będzie musiał złożyć dokumenty.

Wniosek o trzecią tablicę rejestracyjną online

Bardzo ciekawe jest to, że wniosku o trzecią tablicę rejestracyjną nie można złożyć online za pośrednictwem platformy ePUAP. Być może to tylko niedopatrzenie, które wkrótce zostanie usunięte - choć możliwość otrzymywania dodatkowych oznaczeń jest aktualna od 2016 roku.

Trzecia tablica rejestracyjna: wniosek w czasie koronawirusa?

Aby złożyć wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej w czasie koronawirusa, należy umówić się na wizytę w wydziale komunikacji. W większych miastach to oznacza czas oczekiwania wynoszący nawet 3 tygodnie! Czy termin ten da się obejść? Kierowca może skorzystać z urny. Powinien w takim przypadku wypełnić wniosek, dołączyć do niego konieczne dokumenty i wrzucić całość do urny. Urzędnik po tygodniu wezwie go na wizytę w celu np. opłacenia wniosku.

Trzecia tablica rejestracyjna - potrzebne dokumenty to:

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu,

dowód osobisty właściciela lub właścicieli (do wglądu),

aktualne ubezpieczenie OC.

Trzecia tablica rejestracyjna: ile kosztuje?

Opłata za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej zależy od tego, jakie oznaczenia na aucie ma kierowca. Jeżeli takie z gwizdkami Unii Europejskiej, dodatkowa tablica będzie kosztować 53 złote (wraz z nalepką legalizacyjną i opłatą ewidencyjną). Gdy oznaczenia są stare i posiadają flagę Polski, cena wzrośnie do 146 złotych. Dodatkowo może być konieczne opłacenie pełnomocnictwa - gdy sprawę w imieniu właściciela lub jednego z właścicieli załatwia pełnomocnik.