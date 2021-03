Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta? 2021 rok coś zmienił?

Rządzący od dobrych kilku lat mówią o deregulacji poruszającej kwestię wymiany tablic rejestracyjnych po zakupie auta używanego. Co ona zakłada? Że nawet jeżeli prowadzący pochodzi z Gdańska, a kupi samochód w Warszawie, podczas jego rejestracji na Pomorzu będzie mógł zostawić warszawskie numery rejestracyjne. Zapowiedzi na razie są jednak czystą fikcją. I nic nie wskazuje na to, że w roku 2021 mogłyby wejść w życie.

Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta? Jest pewna możliwość, że nie...

Jakie są zatem opcje? Odpowiedź na pytanie "Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta w 2021 roku?" może przynieść możliwość rejestracji samochodu poza miejscem zameldowania. To oznacza, że kierowca zameldowany w Gdańsku, ale aktualnie mieszkający w Warszawie, może zarejestrować samochód w Warszawie - czyli zostawić stare tablice jeżeli w Warszawie też kupił pojazd. Warto jednak pamiętać o tym, że takie przypadki zawsze są rozpatrywane jednostkowo i konieczne jest udowodnienie faktu zamieszkiwania w danym mieście.

Kiedy można zachować tablice rejestracyjne po zakupie auta?

Przypadek, w którym kierowca kupując samochód używany może zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, jest tak naprawdę nadal jeden. Dotyczy to sytuacji, w której pojazd był zarejestrowany wcześniej w tym samym mieście, w którym zameldowany jest nowy właściciel. Wtedy wystarczy sama wymiana nalepek homologacyjnych - wykonuje się ją podczas wizyty w urzędzie w wydziale komunikacji.

Co zrobić, żeby zachować tablice rejestracyjne mimo wszystko?

Jeszcze kilka lat temu kierowcy mieli sposób na zachowanie numerów rejestracyjnych poprzedniego właściciela. Jaki? Po prostu nie rejestrowali pojazdu na siebie. A dopóki nie pojawili się w wydziale komunikacji, do tego momentu nie musieli zdawać starych oznaczeń wydanych poza swoim miejscem zamieszkania. To pozwalało np. na zachowanie indywidualnych tablic. Czemu ta metoda nie jest już aktualna? Chodzi o karę. Kierowca, który w ciągu 30 dni nie przerejestruje pojazdu może otrzymać nakaz wpłacenia opłaty karnej - a ta wynosi od 200 do 1000 złotych.