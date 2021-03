Skróty państw na tablicach rejestracyjnych. Jak je rozszyfrować?

Skróty państw na tablicach rejestracyjnych - czyli co to jest europasek?

Podstawą do stworzenia pojęcia euroband (europaska) jest rozporządzenie Rady (WE) nr 2411/98 z dnia 3 listopada 1998. Weszło ono w życie 11 listopada 1998 roku i zunifikowało na terenie wspólnoty format tablic rejestracyjnych. To wtedy po lewej stronie oznaczeń pojawił się niebieski pasek, który otrzymał flagę europejską. Zaraz pod nią pojawiają się oznaczenia poszczególnych państw członkowskich. Jak je rozszyfrować? Kod eurobandu podajemy poniżej.

Skróty państw na tablicach rejestracyjnych - wykaz państw euroband:

A - Austria

B - Belgia

BG - Bułgaria

HR - Chorwacja

CY - Cypr

CZ - Czechy

D - Niemcy

DK - Dania

EST - Estonia

F - Francja

FIN - Finlandia

GB - Wielka Brytania

GR - Grecja

H - Węgry

I - Włochy

IRL - Irlandia

L - Luksemburg

LT - Litwa

LV - Łotwa

M - Malta

NL - Holandia

P - Portugalia

PL - Polska

RO - Rumunia

S - Szwecja

SK - Słowacja

SLO - Słowenia

