Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec kupionego w komisie

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec

Jakie są dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec kupionego w komisie? Lista jest tak naprawdę standardowa i dotyczy nie tylko naszych zachodnich sąsiadów, ale również wszystkich innych krajów europejskich.

dowód zakupu pojazdu: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, faktura VAT-marża,

zagraniczny dokument sprzedaży, karta pojazdu i dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniami,

potwierdzenie wykonania badania technicznego,

potwierdzenie opłacenia podatku akcyzowego przez importera.

Rejestracja samochodu z zagranicy kupionego w komisie. Co to oznacza?

Rejestracja samochodu z zagranicy kupionego w komisie to oczywiście pewne ryzyko. Kupujący bowiem nie jest w stanie w stu procentach ocenić stanu pojazdu. Z drugiej strony forma jest sporo wygodniejsza. Bo tak, auto rzeczywiście będzie droższe niż przy imporcie osobistym. Z drugiej strony kierowca nie będzie musiał poszukiwać pojazdu na własną rękę, jechać do Niemiec w celu jego zakupu, a później realizować wszelkich formalności związanych z rejestracją. Wraz z kluczykami pojazdu otrzyma bowiem zazwyczaj komplet dokumentów - te należy przedstawić w wydziale komunikacji i po wpłaceniu 256 złotych zarejestrować pojazd.

Rejestracja samochodu z Niemiec bez tablic. Sprawdź najpierw dokumenty!

Może się okazać, że kierowca kupi samochód sprowadzony z Niemiec, który nie będzie posiadał tablic rejestracyjnych. Co w takim przypadku? Z punktu widzenia rejestracji w kraju nie stanowi to większego problemu. Wystarczy napisać w wydziale komunikacji oświadczenie mówiące o tym, że nabywca otrzymał pojazd bez oznaczeń. Co może stanąć na przeszkodzie? Tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze zapis na zagranicznej umowie wskazujący na fakt posiadania przez auto tablic rejestracyjnych. Po drugie zapis w potwierdzeniu wykonania przeglądu technicznego w kraju stwierdzający, że pojazd pojawił się w stacji diagnostycznej z oznaczeniami.

Warto pamiętać o tym, że choć rejestracja samochodu z Niemiec bez tablic jest możliwa, nie ma możliwości, aby kupujący wrócił takim pojazdem do domu na kołach. Samochód powinien być transportowany albo na lawecie, albo musi mieć wyrobione tymczasowe tablice rejestracyjne.