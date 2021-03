Koszt rejestracji samochodu z zagranicy. Ile i co kosztuje?

Rejestracja samochodu z zagranicy. Jakie procedury?

Rejestracja samochodu z zagranicy wymaga pamiętania o kilku procedurach. W pierwszej kolejności sprowadzający jest zobowiązany do opłacenia akcyzy. Ma na to 30 dni od momentu importu pojazdu. Kolejnym krokiem jest wykonanie badania technicznego i tłumaczenia dokumentów pojazdu wraz z umową.

Rejestracja samochodu z zagranicy - potrzebne dokumenty:

wniosek o rejestrację pojazdu,

dowód własności: umowa, faktura,

zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu,

tłumaczenia zagranicznych dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego,

zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli kupujący ich nie otrzymał, wypełnia oświadczenie o ich braku,

dokument potwierdzający opłacenie akcyzy,

dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego.

Koszt rejestracji samochodu: ile i co kosztuje?

akcyza: akcyzę płaci się od wartości rynkowej pojazdu - stawka od 3,1 do 18,6 proc., akcyza to czasami kilkaset, a czasami kilka tysięcy złotych,

tłumaczenie dokumentów: tłumacz przysięgły musi przetłumaczyć umowę kupna oraz zagraniczny dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, wykonanie tłumaczeń na ogół kosztuje od 100 do 300 złotych, ostateczna cena zależy od języka zagranicznego, z niemieckiego jest taniej niż np. z holenderskiego,

przegląd techniczny w kraju: badanie kosztuje 99 zł dla benzyniaków i diesli, w przypadku napędu LPG koszt rośnie do 162 zł,

miesięczna polisa OC: zazwyczaj kosztuje jakieś 100 zł.

opłata w wydziale komunikacji: 256 lub 1176 zł (tablice indywidualne),

lawetowanie pojazdu do kraju: zdarza się, że auta sprowadzane jadą do Polski na lawecie, to stanowi wydatek wynoszący jakieś 800 - 1000 zł.



Ile kosztuje rejestracja samochodu? Najgorzej z akcyzą...

Jeżeli chodzi o koszt rejestracji samochodu z zagranicy, najbardziej zasadniczym wydatkiem jest opłacenie akcyzy. W tym punkcie kluczowe są trzy aspekty. Po pierwsze akcyzę opłaca oficjalny importer - zatem jeżeli auto pochodzi od polskiego handlarza, to on powinien zapłacić - kupujący nie będzie miał takiej możliwości. Po drugie na opłacenie akcyzy jest 30 dni od momentu przywiezienia pojazdu do kraju. Po trzecie akcyza może mieć dwie stawki. Przy pojemności silnika do 2 litrów wynosi 3,1 proc. wartości rynkowej. Powyżej 2 litrów stawka rośnie do 18,6 proc. wartości rynkowej.

W sytuacji, w której samochód ma wartość rynkową (nie zakupu a rynkową!) określoną przez system Eurotax na 25 tysięcy złotych, akcyza może wynosić 775 zł (do 2 litrów pojemności) lub nawet 4650 zł (powyżej 2 litrów pojemności).

Koszt rejestracji samochodu: poszczególne opłaty w wydziale komunikacji

Koszt rejestracji samochodu to też opłata wnoszona w wydziale komunikacji, a związana z samym zaewidencjonowaniem pojazdu. Za co należy zapłacić urzędnikowi? Opłat jest szereg - na szczęście nie stanowią one dużego wydatku! Przy wyborze standardowych oznaczeń całkowity koszt rejestracji samochodu w wydziale komunikacji zamknie się w kwocie na poziomie 256 złotych.