Naklejka na tablicy rejestracyjnej: po co jest i ile kosztuje?

Naklejka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej: po co się pojawia?

Naklejki na tablice rejestracyjne - jak sama nazwa wskazuje - pojawiają się w celu legalizacji oznaczeń. Mają stanowić dowód na to, że zostały one wydane urzędowo, a nie kierowca wydrukował je na właśną rękę, aby pominąć opłatę w wydziale komunikacji. W sytuacji, w której naklejka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej odpadnie, ewentualnie zostanie zniszczona, kierowca musi udać się do urzędu w celu ponownej legalizacji. W przeciwnym razie auto przestanie spełniać wymogi techniczne - nie przejdzie przeglądu technicznego.

Nalepka legalizacyjna tablicy: ile kosztuje?

Ile kosztują naklejki na tablice rejestracyjne? Komplet - czyli dwie sztuki - oznacza wydatek 12,5 zł. Na tym jednak nie koniec, bo homologacji oznaczeń dokonuje urzędnik w wydziale komunikacji. W ten sposób kierowca musi wnieść jeszcze tzw. opłatę ewidencyjną. Ta wynosi na szczęście jedynie 0,50 zł.

Nalepka legalizacyjna: kiedy trzeba ją zmienić?

Naklejka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej musi zostać wymieniona na nową w dwóch przypadkach:

gdy nalepka legalizacyjna tablicy została zniszczona lub zgubiona,

nowa nalepka legalizacyjna jest konieczna podczas rejestracji, dotyczy to także przypadku, w którym kierowca nie zmienia numerów rejestracyjnych pojazdu.



Naklejka rejestracyjna na szybę: co musisz o niej wiedzieć?

Naklejka rejestracyjna na szybę odzwierciedla numer rejestracyjny. Po co jest stosowana? Nietrudno domyślać się, że ma ułatwić identyfikację pojazdu i kierowcy. Za jej sprawą możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego nawet w sytuacji, w której tablice w pojeździe zostały przez kierowcę zasłonięte, ewentualnie są zabrudzone, a numer stał się nieczytelny. Naklejka rejestracyjna na szybę jest wydawana w dwóch przypadkach - gdy auto ma nadawany nowy numer rejestracyjny, ewentualnie została zniszczona i wydawany jest wtórnik. Ile kosztuje? Opłata to 18,5 zł - przy czym do kwoty tej doliczyć trzeba jeszcze 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

Warto pamiętać o tym, że naklejka rejestracyjna na szybę jest wymagana przez przepisy. Bez niej auto nie spełnia warunków technicznych - nie przejdzie zatem przeglądu, a patrol policji będzie mógł odebrać kierowcy dowód rejestracyjny.