Rejestracja samochodu z zagranicy - urzędowe formalności

Rejestracja pojazdu z zagranicy: co to jest akcyza?

Akcyza to nic innego jak podatek od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. To od niej zaczyna się rejestracja samochodu z zagranicy. Wysokość opłaty zależy od wartości pojazdu (określanej na podstawie roczników) i pojemności silnika.

Auto z zagranicy a akcyza:





3,1 proc. oszacowanej wartości przy pojemności silnika do 2000 cm3,

18,6 proc. oszacowanej wartości przy pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

Aby rejestracja pojazdu z zagranicy była możliwa, akcyzę musi opłacić importer (osoba kupująca auto za granicą) w terminie 30 dni od jego przywiezienia do kraju. Konieczne jest potwierdzenie opłacenia podatku.

Czy trzeba tłumaczyć dokumenty do rejestracji?

Kupując auto z zagranicy kupujący z pewnością zada pytanie czy trzeba tłumaczyć dokumenty do rejestracji. Tak, jak najbardziej przekład musi zostać wykonany. Dotyczy umowy lub faktury potwierdzającej nabycie, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie samochodu za granicą. Aby rejestracja auta z zagranicy była możliwa, tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły - nie wystarczy przekład np. filologa.

Rejestracja samochodu z zagranicy. Co z przeglądem?

Rejestracja pojazdów z zagranicy może wymagać wykonania przeglądu technicznego w kraju. Jego cena jest dokładnie taka sama, jak w przypadku aut pochodzących znad Wisły. W przypadku napędu benzynowego i wysokoprężnego opłata wynosi 98 zł. Za samochody zasilane LPG płaci się 162 zł.

Jak zarejestrować samochód z zagranicy i ustalić czy przegląd jest konieczny? Pytanie w tej sprawie warto skierować do wydziału komunikacji należnego miejscu zamieszkania. Urzędnicy rozstrzygną tą kwestię po zapoznaniu się z dokumentami - może się np. okazać, że zagraniczne badanie niedługo się kończy i bardziej opłaca się zrobić nowy przegląd.

Wniosek o rejestrację pojazdu z zagranicy i wizyta w urzędzie

Finalnym krokiem są dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy. Te należy przygotować przed wizytą w wydziale komunikacji - urzędnik weźmie je do wglądu. Poza tym kupujący na druku urzędowym musi wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu z zagranicy oraz wnieść opłatę. Przy standardowych tablicach rejestracyjnych ta wynosi 256 zł. Rejestracja samochodu z zagranicy kończy się po 30 dniach wydaniem twardego dowodu rejestracyjnego. Już w momencie złożenia dokumentów nowy właściciel otrzyma jednak polskie tablice i pozwolenie czasowe.

Bardzo ważne jest to, że rejestracja auta z zagranicy powinna mieć miejsce maksymalnie po 30 dniach od importu. W przeciwnym razie kupujący otrzyma karę - od 200 do 1000 złotych.

Rejestracja samochodu z zagranicy: nowe tablice i... ubezpieczenie!

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy i otrzymanie tablic rejestracyjnych oznacza, że właściciel pojazdu może nabyć roczną polisę ubezpieczeniową. Tą kierowca musi okazać m.in. podczas odbioru twardego dowodu rejestracyjnego. Bez wykupienia polisy OC rejestracja pojazdu z zagranicy zakończy się też karą.

Rejestracja pojazdu z zagranicy bez wykupienia OC oznacza opłatę o wysokości nawet 5600 złotych - karę wlepia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rejestracja auta z zagranicy: ile kosztuje?

Rejestracja pojazdów z zagranicy oznacza koszt oszacowany na jakieś 5 - 6 tysięcy złotych. Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy - a konkretnie ich tłumaczenia - pochłoną od 160 do 400 złotych (zależy od kraju importu). Akcyza w przypadku pojazdów o wartości 20 tysięcy złotych to od 620 do 3720 złotych. Przegląd techniczny oznacza dopisanie wydatku na poziomie 100 złotych, a składając wniosek o rejestrację pojazdu z zagranicy kierowca musi się liczyć z opłatą wynoszącą 256 złotych.