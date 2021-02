Rejestracja samochodu z Niemiec. Opis krok po kroku.

Rejestracja auta z Niemiec. Na początek zakup!

Samochód pochodzący z Niemiec można kupić na dwa sposoby. Jadąc samemu, ewentualnie decydując się na pojazd sprowadzony np. przez handlarza i dostępny w kraju. Rejestracja auta z Niemiec zaczyna się od zgłoszenia celnego i opłacenia akcyzy. Co ważne, procedurę musi przeprowadzić importer. A więc kupujący przy samodzielnym zakupie lub handlarz.

Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec to w pierwszej kolejności deklaracja akcyzowa oraz potwierdzenie opłacenia podatku. Importer ma na to 30 dni. Akcyza to 3,1 proc. wartości pojazdu przy pojemności do 2000 cm3 oraz 18,6 proc. przy pojemności większej niż 2000 cm3.





Jak zarejestrować auto z Niemiec? Czy przegląd jest potrzebny?

Po opłaceniu akcyzy przerejestrowanie samochodu z Niemiec polega na przeglądzie. Jeżeli auto ma ważne badanie zagraniczne, to może być honorowane też w Polsce. O decyzję w tej sprawie warto dopytać w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania. Jeżeli urzędnicy będą mieli zastrzeżenia, może być konieczny przegląd pełny lub uzupełniający.

Informację w sprawie ważności przeglądu technicznego określają dokumenty do rejestracji auta z Niemiec dołączone przez sprzedającego.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec

Kupiłeś auto z Niemiec? Jakie dokumenty musisz przedstawić w urzędzie rejestrującym? Sprawdź poniższą listę:

wniosek o rejestrację,

umowa zakupu lub faktura,

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu,

zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym,

dowód opłacenia akcyzy,

potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, z którego pochodzi,

niemieckie tablice rejestracyjne np. wyjazdowe lub oświadczenie o braku tablic.

Rejestracja auta z Niemiec w zasadzie nie trwa długo. Urzędnik sprawdzi dokumenty, po czym wyda decyzję o czasowej rejestracji pojazdu oraz tablice rejestracyjne polskie. Decyzja o czasowej rejestracji obowiązuje 30 dni. W tym czasie pozwolenie czasowe zostanie zmienione na dowód rejestracyjny, a dodatkowo pojazd zostanie sprawdzony w bazie aut kradzionych.

Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec, czyli co z tłumaczeniami?

Jak zarejestrować auto z Niemiec? Nowy właściciel w pierwszej kolejności powinien zadbać o tłumaczenia. Tłumacz musi przełożyć na polski wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec - tj. umowę zakupu, dowód rejestracyjny, zaświadczenie o wyrejestrowaniu czy potwierdzenie badania technicznego. Bez tego rejestracja auta z Niemiec nie będzie możliwa - urzędnicy nie mają bowiem obowiązku posługiwania się językami obcymi.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. To raz. Dwa należy pamiętać, aby przekazać tłumaczowi nie tylko dowód rejestracyjny, ale i kartę pojazdu - tzw. brief.

Jak zarejestrować auto z Niemiec? W terminie!

Kupujący musi pamiętać o tym, że rejestracja auta z Niemiec musi zostać wykonana w określonym terminie. W przypadku Polski to 30 dni. Jeżeli w tym czasie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec nie trafią do wydziału komunikacji, właściciel pojazdu naraża się na karę. Ta wynosi od 200 do 1000 złotych.

Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec?

Kluczowe pytanie brzmi: "Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec?" Opłaty urzędowe są standardowe. Przerejestrowanie samochodu z Niemiec wymaga zakupu tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu oraz nalepek kontrolnej i legalizacyjnej. To w sumie 256 złotych przy wyborze standardowych tablic oraz 1176 złotych przy wyborze tablic indywidualnych. Do kwoty tej należy doliczyć jakieś 160 - 200 złotych za tłumaczenia oraz stawkę akcyzy - zależną od wartości pojazdu i pojemności silnika.

Przerejestrowanie samochodu z Niemiec - pamiętaj o OC!

Gdy kierowca już wie jak zarejestrować auto z Niemiec, powinien zastanowić się nad ostatnią formalnością w kraju. Mowa oczywiście o polisie OC. Dla samego ubezpieczyciela nie ma dużego znaczenia czy pojazd pochodzi z Polski, czy jest to auto z Niemiec. Jakie dokumenty się przedstawia? Dane pojazdu i dane właściciela. Na ten podstawie firma określa stawkę. Kwota związana z zakupem obowiązkowego ubezpieczenia zamyka listę wydatków, które określają ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec.