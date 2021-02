Oświadczenie o sprowadzeniu samochodu bez tablic rejestracyjnych

Oświadczenie o braku tablic - na druku urzędowym?

Niektóre urzędy posiadają własny wzór oświadczenia o sprowadzeniu samochodu bez tablic rejestracyjnych. Warto jednak pamiętać o tym, że jeżeli kierowca sporządzi stosowne pismo odręcznie, ono także powinno być honorowane przez urzędników. Ważne aby zawierało wszystkie konieczne dane:

dane właściciela: imię, nazwisko, adres, PESEL

dane pojazdu: marka, model, numer VIN

informację o braku tablic rejestracyjnych: auto było sprowadzone bez nich, tablice zostały oddane zagranicznemu organowi rejestrującemu

podpis, datę i miejscowość

Oświadczenie o braku tablic - wzór:

w górnym lewym rogu zapisz datę i miejscowość,

poniżej po prawej stronie zapisz swoje dane,

na środku zatytułuj pismo: Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

wpisz treść oświadczenia: Oświadczam, iż pojazd marki XXX, model XXX o numerze identyfikacyjnym VIN XXX został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych/tablice rejestracyjne w/w pojazdu zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,

pod oświadczeniem właściciel musi się podpisać i wpisać datę.

Zobacz wzór: OoT-Po Oświadczenie o tablicach





Brak tablic rejestracyjnych. Czy auto może "przyjechać na kołach"?

Brak tablic rejestracyjnych nie stanowi problemu z punktu widzenia urzędu rejestrującego i samej rejestracji samochodu. Mimo wszystko może utrudnić kierowcy życie. Czemu? Po pierwsze dlatego, że samochód nie spełnia warunków technicznych. A to oznacza mniej więcej tyle, że nie może np. przyjechać do kraju na kołach - musi zostać wycofany z ruchu.

Bez tablic, czyli jak zrobić przegląd?

Elementem koniecznym do rejestracji jest wykonanie przeglądu technicznego. O ile normalnie wystarczy pojechać autem na stację kontroli pojazdów, o tyle bez tablic rejestracyjnych sytuacja komplikuje się. Samochód nie może poruszać się po drogach publicznych. Tym samym może pojawić się na badaniu technicznym, jednak na pokładzie lawety. Warto o tym pamiętać.

Bez tablic, czyli bez polisy OC!

W przypadku, w którym samochód nie ma tablic rejestracyjnych, problemem jest też wykupienie polisy OC. Z nabyciem ubezpieczenia kierujący musi zaczekać do momentu, w którym nadane zostaną nowe numery rejestracyjne, czyli do czasu rejestracji. Powód? Tak, identyfikacja pojazdu odbywa się w oparciu o numer VIN. Mimo wszystko numer rejestracyjny jest wpisywany do polisy OC - tym samym po rejestracji należy zaktualizować dokument.