Zgłoszenie zakupu samochodu online: nie stój w kolejce!

Zgłoszenie zakupu lub sprzedaży samochodu to obowiązek. Ma jego wypełnienie kierowca otrzymał ustawowy termin 30 dni. Ten jest liczony od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży, ewentualnie umowy darowizny. Co w sytuacji, w której prowadzący nie wyrobi się w określonym czasie? Może otrzymać karę wynoszącą od 200 do 1000 złotych. Obecnie sytuacja jest o tyle problematyczna, że wydziały komunikacji pracują na zapisy. A termin oczekiwania na wizytę to często 2 - 3 tygodnie. Jak zatem wyrobić się w terminie? Jest sposób. A tym okazuje się zgłoszenie zakupu samochodu online.

Zgłoszenie zakupu samochodu online: jakie dane przygotować?

dane pojazdu: marka, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny - dane te można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,

dane kupującego i sprzedającego,

skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny pojazdu, faktury.

Zgłoszenie zakupu samochodu online: jak wygląda ścieżka?

wejdź na stronę Gov.pl i zaloguj się do konta Mój GOV - poprzez profil zaufany, wybierz Usługi dla obywatela, a dalej zakładkę Kierowca i pojazd oraz Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, wskaż czy chcesz zgłosić zbycie lub zakup samochodu, wpisz dane samochodu i dołącz skany dokumentu potwierdzającego zakup lub zbycie, uzupełnij swoje dane i dane kupującego lub sprzedającego, wskaż do którego urzędu mają trafić dane, podpisz formularz profilem zaufanym i wyślij, sprawdź status swojego zgłoszenia w sekcji Moja skrzynka.

Zgłoszenie zakupu samochodu online jest usługą bezpłatną. Samo zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu w momencie, w którym to trafi do urzędu.





Zgłoszenie zakupu samochodu online: usługa coraz bardziej popularna!

Był moment, w którym czas na zgłoszenie zakupu lub zbycia samochodu został wydłużony - do końca 2020 roku było to nawet 180 dni, a powodem stały się ograniczenia pandemiczne. Od 1 stycznia 2021 roku urzędy wróciły do terminu 30-dniowego. Od początku stycznia skorzystano z możliwości zgłoszenia zakupu samochodu online niemal 56 tysięcy razy. Przez cały ubiegły rok 601 297 razy – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: Materiały prasowe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów