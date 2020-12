Nalepka z numerem rejestracyjnym. Od kiedy jej nie będzie?

Nalepka kontrolna: co to jest?

Nalepka kontrolna pojawiła się w polskim systemie prawnym w roku 2002. To wtedy pojawiły się tzw. białe tablice rejestracyjne. A jednym z nowych oznaczeń miała się stać nalepka z numerem rejestracyjnym nanoszona na szybę pojazdu - w prawym dolnym rogu. Jej zadanie? Chodziło pewnie o dodatkowe ułatwienie identyfikacji pojazdu przez służby - w końcu według przepisów pełni rolę trzeciej tablicy.

O ile w roku 2006 na tablicach rejestracyjnych w miejscu flagi pojawiło się 12 gwiazdek symbolizujących Unię Europejską, o tyle flaga na nalepce kontrolnej pozostała.





Nalepka na szybę - podstawa prawna do likwidacji

Podstawę prawną do likwidacji nalepki kontrolnej dał tzw. pakiet deregulacyjny. I choć wszedł on w życie 4 grudnia 2020 roku, na razie zapisy dotyczące trzeciej tablicy są martwe. Czemu? Bo ustawodawca wprowadził okres przejściowy. Ten ma trwać w sumie 2 lata. A to oznacza mniej więcej tyle, że nalepka kontrolna przestanie obowiązywać dopiero 4 września 2022 roku.

Ile kosztuje nalepka rejestracyjna na szybę?

Mówiąc o wycofaniu nalepki kontrolnej z użycia, ciężko mówić o zasadniczych oszczędnościach dla kierowcy. Zakup nowej stanowi wydatek wynoszący 19 złotych (wraz z opłatą ewidencyjną 0,50 zł). Kwota nie jest zatem nadmierna ani w czasie rejestracji, ani np. podczas zamawiania wtórnika koniecznego po wymianie stłuczonej szyby.