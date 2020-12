Rejestracja samochodu w ciągu 30 dni. Obowiązek powraca!

Rejestracja po 30 dniach od zakupu - czyli nowy, stary obowiązek!

1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy. W ich głos kierowca kupujący pojazd nowy lub używany na obowiązek jego rejestracji w ciągu 30 dni od momentu dokonania transakcji. Jeżeli tego nie zrobi, starosta ma dla niego przykrą niespodziankę. Będzie musiał wnieść opłatę o wysokości od 200 do 1000 złotych - ustalenie ostatecznej kwoty leży w gestii starosty nakładającego kary.

Obowiązek rejestracji: 30 dni czy 180 dni?

30-dniowy termin jako pierwszy pojawił się w nowych przepisach. Niestety na drodze do ich obowiązywania w marcu roku 2020 stanął... koronawirus. Wydziały komunikacji zostały zamknięte, a kierowcy musieli umawiać się na wizyty w celu rejestracji. Skutek? Istniała szansa, że szczególnie przy rejestracji pojazdu z zagranicy 30 dni może się okazać terminem zbyt krótkim. Ustawodawca postanowił więc działać. W efekcie czas na rejestrację został wydłużony do 180 dni.





Rejestracja pojazdu w 30 dni: od kiedy?

Do 30-dniowego terminu na rejestrację samochodu powracamy od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowca kupujący auto do 31 grudnia 2020 roku będzie miał 180 dni na jego rejestrację, podczas gdy transakcje dokonane od 1 stycznia 2021 roku zostaną obwarowane krótszym - bo 30-dniowym - terminem.