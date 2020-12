Rejestracja samochodu a zameldowanie. Do tej pory bywało różnie!

4 grudnia 2020 roku w życie weszła zmiana przepisów Prawa o ruchu drogowym. Jedną z nowości wprowadzonych przez tzw. pakiet deregulacyjny jest możliwość rejestracji samochodu w innym mieście niż zameldowania. Do tej pory decyzja w tej sprawie zależała od starosty i była rozpatrywana indywidualnie - różnie interpretowany był bowiem zapis mówiący o "staroście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania". W razie odrzucenia wniosku, kierowca był zmuszony do walki z urzędnikami lub rejestracji pojazdu w miejscu zameldowania. Dziś przepisy zostały rozjaśnione, a wątpliwości wyjaśnione.

Jeżeli kierowca pochodził z Gdańska a mieszkał ze względu na pracę w Warszawie, mogło się okazać, że musiał mimo wszystko udać się do Gdańska w celu rejestracji pojazdu. Teraz będzie mógł bez wątpliwości zarejestrować pojazd w Warszawie.





Rejestracja auta w miejscu czasowego zameldowania

Pierwszym z przypadków jest rejestracja auta w miejscu czasowego zameldowania. Po uzyskaniu wpisu o czasowym meldunku, kierowca nie powinien mieć większych problemów w urzędzie. Nie będzie musiał bowiem udowadniać faktu zamieszkiwania w danym mieście.

Rejestracja samochodu w innym mieście i brak meldunku

Co jednak w sytuacji, w której kierowca chce dokonać rejestracji samochodu w innym mieście niż zameldowanie, ale nie ma w nim meldunku czasowego? To też tak naprawdę nie powinno stanowić problemu. Szczególnie że dość łatwo jest udowodnić fakt przebywania czasowego. Urzędy będą prawdopodobnie honorować umowy najmu mieszkania, umowy o pracę ze wskazaniem adresu pracodawcy, deklaracje PIT wysyłane do urzędu skarbowego poza miejscem zamieszkania czy oświadczenia składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Rejestracja samochodu w innym mieście niż zameldowanie - procedura

Sama procedura rejestracji po udowodnieniu miejsca stałego lub czasowego zamieszkania będzie identyczna jak w każdym innym przypadku. Właściciel pojazdu będzie musiał zatem przedstawić dokument potwierdzający fakt nabycia (umowę, fakturę, wyrok sądu) oraz dokumenty pojazdu. Identyczna będzie też opłata.