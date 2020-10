Sprzedaż samochodu bez dowodu rejestracyjnego. Czy to legalne?

Tak naprawdę właściciel pojazdu może sprzedać go w dowolnej formie, w dowolnym stanie i z dowolnym zestawem dokumentów. Czemu zatem dowód rejestracyjny jest tak ważny, bo bez niego może się pojawić poważny problem z rejestracją auta przez kupującego. Czy da się go jakoś rozwiązać? Tak, jest pewien sposób na sprzedaż samochodu bez dowodu rejestracyjnego. Poniżej go opisujemy:

Sprzedawca jest osobą wpisaną do dowodu rejestracyjnego jako właściciel:

sprzedawca udaje się do wydziału komunikacji, gdy zgłasza fakt zgubienia dowodu rejestracyjnego i zamiast wydania nowego dokumentu, prosi o wydanie zaświadczenia,

po uzyskaniu zaświadczenia sprzedawca zgłasza fakt sprzedaży pojazdu w wydziale komunikacji i podaje dane nowego właściciela,

nowy właściciel wraz z zaświadczeniem i resztą dokumentów pojazdu (np. kartą pojazdu) udaje się do wydziału komunikacji celem rejestracji pojazdu.

Sprzedawca jest kolejnym właścicielem - w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana inna osoba:

właściciel wpisany w dowodzie rejestracyjnym zgłasza sprzedaż pojazdu kolejnej osobie,

kolejny właściciel zgłasza w wydziale komunikacji fakt zgubienia dowodu rejestracyjnego i zamiast wnosić o wydanie nowego, prosi o zaświadczenie, podczas zgłoszenia tego faktu musi udowodnić własność - pokazuje w tym celu umowę lub kolejne umowy kupna-sprzedaży,

nowy właściciel wraz z zaświadczeniem i resztą dokumentów pojazdu (np. kartą pojazdu) udaje się do wydziału komunikacji celem rejestracji pojazdu.

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego zdecydowanie skraca drogę konieczną do pokonania do rejestracji samochodu przez nowego właściciela. W przeciwnym razie ten będzie musiał wyrobić stary dowód rejestracyjny i dopiero wymienić go na nowy. Warto zaznaczyć, że wyrobienie kopii starego dowodu rejestracyjnego jest możliwe tylko w miejscu rejestracji - a może się okazać, że nowy właściciel jest z Krakowa, a wcześniejszy z Gdańska.