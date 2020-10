Małe tablice rejestracyjne: przepisy, koszty i kary

Małe tablice rejestracyjne: dla kogo powstały?

Małe tablice rejestracyjne powstały z myślą o tych pojazdach, które z uwagi na budowę np. zderzaka nie mają miejsca na standardowe oznaczenia. Tzw. tablice jednorzędowe są zdecdowanie krótsze i mniejsze mają wymiar 305 x 115 mm. A to udało się osiągnąć za sprawą ograniczenia ilości znaków do zaledwie czterech. Jakie to symbole? Pierwsza zawsze jest litera oznaczająca województwo. Później pojawiają się trzy znaki, przy czym kombinacja może zakładać zarówno trzy cyfry, jak i dwie cyfry plus literę czy dwie litery i cyfrę.

Przepisy - a konkretnie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wyraźnie mówią o "zmniejszonych wymiarach miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej". To podstawowa przesłanka do zakupu małych tablic rejestracyjnych.





Ile kosztują małe tablice rejestracyjne?

Odpowiedź na pytanie "Ile kosztują małe tablice rejestracyjne?" jest dość prosta. Dokładnie tyle samo co standardowe oznaczenia. Tym samym kierowca powinien przygotować 80 złotych na same tablice, a do tego 18,50 zł za nalepkę kontrolną na szybę, 12,50 zł za komplet nalepek legalizacyjnych oraz 1 zł za wydanie nalepki kontrolnej i zalegalizowanie tablic.

Małe tablice rejestracyjne: kary są stosowane?

Osoba składająca wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych i prosząca o mniejsze numery jest zobowiązana do podpisania oświadczenia. W nim deklaruje, że eksploatowany przez nią pojazd posiada miejsce wyłącznie na zmniejszone oznaczenia. Co zatem w przypadku, w którym kierowca skłamał, bo np. uznał że mniejsze tablice lepiej będą pasować do tuningowego charakteru jego auta? Naraża się na konsekwencje. Jakie? Do kontroli zaprzęgnięte zostały Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Diagności mają zwracać uwagę czy pojazd rzeczywiście wymagał zastosowania małych tablic rejestracyjnych.

Co w przypadku, w którym kierowca poprosił o małe blachy na wyrost? Diagnosta ma obowiązek zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jego odzyskanie będzie możliwe dopiero po wymianie tablic rejestracyjnych na standardowe. To jednak nie koniec, bo jeżeli urzędnicy by się uparli, mogą pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na piśmie. To na szczęście jednak jest raczej mało prawdopodobny scenariusz.