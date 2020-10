Czas na przerejestrowanie samochodu: 30 czy 180 dni?

W styczniu 2020 roku kierowców zaczęły obowiązywać nowe przepisy. A te wyznaczyły czas na przerejestrowanie samochodu z zagranicy. Na ich mocy właściciel auta importowanego musi zgłosić się do wydziału komunikacji celem rejestracji w terminie maksymalnym wynoszącym 30 dni. Co oznacza spóźnienie? Przede wszystkim karę pieniężną. Na mocy decyzji starosty właściciel - oraz wszyscy inni właściciele pojazdu w Polsce - mogą otrzymać grzywnę wynoszącą nawet 1000 złotych.

Czas na przerejestrowanie samochodu z zagranicy - co w dobie pandemii?

Z tego punktu widzenia kluczowe są dwie kwestie. Po pierwsze od kiedy liczony jest termin. A więc urzędnik przyjmujący wniosek kontroluje datę dotarcia do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie 30 dni to czas wystarczający, jednak w normalnych warunkach. A te w czasie pandemii bez wątpienia takie nie są - praca urzędów jest ograniczona i nie tak łatwo dostać się do wydziału komunikacji. Rząd na szczęście postanowił coś na to poradzić. Przepisy zostały zaktualizowane przez Ministerstwo Środowiska.





Czas na przerejestrowanie samochodu z zagranicy obejmuje nie każdego z właścicieli z osobna, a wszystkich razem. Tj. jeżeli handlarz zdąży sprzedać auto, obowiązek przechodzi na nowego właściciela, ale nadal jest liczony od daty przywozu!

Czas na przerejestrowanie samochodu: 180 dni, bo pandemia...

Nowelizacja przepisów sprawiła, że czas na przerejestrowanie samochodu z zagranicy został wydłużony. Teraz wynosi on 180 dni od momentu przywiezienia pojazdu. To bez wątpienia dobra informacja i dla handlarzy, i kupujących. Nabywcy mimo wszystko powinni zachować czujność. Może się bowiem okazać, że kupią auto sprowadzone np. 170 dni wcześniej. A w ten sposób pozostanie im tylko 10 dni na rejestrację.