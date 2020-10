Kara za nieprzerejestrowanie samochodu a koronawirus.

Czas na przerejestrowanie samochodu? Kara nie tak od razu!

Pierwotnie wprowadzone przepisy dawały właścicielom czas na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy wynoszący 30 dni. Koronawirus zmienił jednak tą praktykę. Dostęp do urzędów stał się utrudniony, a do tego rząd zalecał stosowanie zasady izolacji społecznej. Skutek? Pojawiła się nowelizacja, która wydłużyła czas na przerejestrowanie samochodu aż do 180 dni. Tak, to bez wątpienia dobra informacja. Tylko czy zawsze czas ten jest dostępny dla kupującego? To już zależy od daty dotarcia do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Datę tą określa się na podstawie deklaracji sprowadzającego.

Kara za nieterminowe przerejestrowanie samochodu. Problem handlarza czy właściciela?

Określenie daty dotarcia do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kluczowe. I bieg czasu do naliczenia kary jest dopiero pierwszym z czynników. Bo choć 180 dni to dużo, zdarza się że nabywca otrzymuje pojazd sprowadzony 170 dni wcześniej - a to oznacza że zamiast pół roku, ma tylko 10 dni na dochowanie obowiązku rejestracji.





Warto pamiętać o karze za nieprzerejestrowanie samochodu w czasie zakupu pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy - należy sprawdzić moment przywozu pojazdu w dokumentach, aby nieświadomie nie zwiększyć kosztu zakupu auta o 1000 złotych.

Kara za nieterminowe przerejestrowanie samochodu. Jakie są zasady?

Właściciel miał pierwotnie 30, a teraz 180 dni na zarejestrowanie samochodu sprowadzonego. Czas ten jest liczony od momentu zadeklarowanego przez importera przywozu pojazdu - datę należy wpisać do wniosku wypełnianego w wydziale komunikacji. Kara? Ta może wynieść nawet 1000 złotych - o jej wysokości decyduje starosta. To jednak nie koniec, bo karę otrzymuje nie tylko osoba rejestrująca, ale również każdy z poprzednich właścicieli auta w kraju.