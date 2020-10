Rejestracja samochodu z darowizny. O czym pamiętać?

Pierwszym krokiem do rejestracji samochodu z darowizny jest sporządzenie umowy. Wydział komunikacji nie będzie wymagać aktu notarialnego - wystarczy dokument spisany przez darczyńcę i obdarowanego z wyraźnym zaznaczeniem darowizny. Co ważne, muszą się w nim znaleźć wszystkie dane dotyczące pojazdu - tj. marka, model, rocznik, numer rejestracyjny czy numer VIN.

Rejestracja samochodu z darowizny - a co z podatkiem?

Kolejnym krokiem do rejestracji samochodu z darowizny jest wizyta w urzędzie skarbowym. Bez względu na fakt czy auto otrzymał bliski krewny, czy osoba obca, musi ona zgłosić ten fakt na druku SD-Z2. Bliscy krewni nie płacą jednak podatku (I grupa podatkowa). Reszta musi opłacić podatek od darowizny.





Wyjątki? Mowa o I grupie (tj. małżonkach, dzieciach, wnukach, prawnukach, rodzicach, dziadkach, pasierbach, rodzeństwie). Jeżeli wartość pojazdu nie przekroczyła 9637 zł, nie muszą oni zgłaszać transakcji.

Rejestracja samochodu z darowizny - pamiętaj o OC!

Kolejnym krokiem do rejestracji samochodu z darowizny jest wizyta w wydziale komunikacji. Tam obdarowany musi złożyć wniosek o przerejestrowanie oraz uzupełnić go umową darowizny oraz dokumentami pojazdu. Na tej podstawie urzędnicy będą mogli zmienić w rejestrze dane właściciela na dane osoby obdarowanej. Co ważne, przed wizytą w wydziale komunikacji warto upewnić się np., że pojazd posiada ważny przegląd techniczny czy ubezpieczenie OC.