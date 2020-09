Dodatkowa tablica rejestracyjna - jak ją zdobyć i ile to kosztuje?

Dodatkowa tablica rejestracyjna - do czego jest potrzebna?

Jeszcze kilka lat temu kierowcy mieli poważny problem z bagażnikami rowerowymi montowanymi na haku. Czemu? Otóż zasłaniały one tablicę rejestracyjną, a tablicy przymocowanej na zderzaniu według prawa nie dało się przełożyć. Sytuacja na szczęście uległa zmianie. I teraz prowadzący, który chce przewozić rowery na haku może po prostu złożyć wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną. Do odpowiednio wypełnionego pisma dołączyć należy dowód rejestracyjny samochodu oraz kartę pojazdu - jeżeli była wydana. Co więcej, właściciel auta powinien posiadać przy sobie ważny dowód wykupienia polisy OC.

Dodatkowa tablica rejestracyjna - ile kosztuje?

Dodatkowa tablica rejestracyjna kosztuje dokładnie 53 zł i kwota ta zawiera już opłatę ewidencyjną w kwocie 0,50 zł. Dodatkowo może się okazać, że urzędnik poprosi o wniesienie dodatkowej kwoty na poziomie 17 zł. Tak się jednak stanie wyłącznie w przypadku, w którym sprawę w imieniu właściciela pojazdu będzie chciał załatwić pełnomocnik. Sprawę związaną z wydaniem dodatkowej tablicy rejestracyjnej załatwia się niezwłocznie. To oznacza, że jedynym czasem oczekiwania jest ten, konieczny do wykonania tablicy zawierającej numer rejestracyjny pojazdu.