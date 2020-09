Sprzedaż samochodu bez przerejestrowania. Jak to zrobić?

W roku 2020 obowiązywać zaczęły kary za nieprzerejestrowanie pojazdów. Te dotyczą jednak wyłącznie przypadków zakupu dokonanych po 1 grudnia 2019 roku. Co z wcześniej wykonanymi transakcjami? Można się o tym przekonać podczas poszukiwania auta używanego. Bardzo często zdarza się tak, że osoba od której kupuje się auto, nie jest właścicielem wpisanym do dowodu rejestracyjnego. Czy w takim przypadku lepiej odpuścić sobie zakup? Na szczęście nie - to tak naprawdę może nie mieć większego znaczenia.

Sprzedaż samochodu bez przerejestrowania - nie umowa, a umowy!

Własność pojazdu powinna być potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych - dowodzie i karcie pojazdu. W wydziałach komunikacji konieczność ta nie jest jednak obligatoryjna. Bo żeby urzędnik, u którego kierowca rejestruje zakupiony dopiero samochód, mógł zmienić dane w rejestrze, potrzebuje też umowy. Co jednak w sytuacji, w której poprzedni właściciel na umowie nie zgadza się z tymi wpisanym do dowodu rejestracyjnego? Wystarczy dołączyć kolejną umowę zakupu - między osobą wpisaną do dokumentów a faktycznym, poprzednim właścicielem.





Urzędnicy doskonale znają takie przypadki - jeszcze kilka lat temu zdarzało się nawet, że umów dołączanych do dokumentów było kilka! Nie powinni zatem robić większych trudności w czasie rejestracji. Szczególnie że na drodze wpisywania pojazdu do rejestru sprawdzany jest chociażby fakt czy auto nie widnieje w rejestrze pojazdów kradzionych. A to będzie ostatecznie potwierdzać prawdomówność dostarczonych dokumentów.