Koronawirus: jak zarejestrować samochód?

Koronawirus zataczający coraz szersze kręgi w Europie sprawia, że ograniczane są kolejne objawy życia społecznego. Niestety są też pewne sfery, w których ograniczenia choć powinny funkcjonować, nie mogą być zbyt restrykcyjne. Przykład? Ten dotyczy chociażby rejestracji pojazdów i sposobu funkcjonowania wydziałów komunikacji. Bo samochód niezarejestrowany często nie może legalnie poruszać się po polskich drogach! Jak zatem zarejestrować samochód w dobie koronawirusa? Odpowiedź nie jest jednak taka prosta. Bo wszystko zależy od modelu, który został wybrany przez urzędników w konkretnym mieście. A tych jest co najmniej kilka.

Rejestracja pojazdu - koronawirus zamyka urzędy?

Nawet dziś są wydziały komunikacji w Polsce, w których petenci są wpuszczani do środka i mogą mieć osobisty kontakt z urzędnikami. To jednak może wymagać np. wcześniejszego umówienia wizyty, ewentualnie potężnej dawki cierpliwości. Przed urzędami mogą tworzyć się długie kolejki, a wszystko za sprawą faktu, że do hali obsługi często wpuszczana jest tylko jednak osoba. Maksymalna ilość petentów jest taka, jak liczba otwartych okienek. Nie wszystkie wydziały komunikacji zdecydowały się jednak na taką formę działania. Jakie są alternatywy?

Jedną z popularniejszych jest tzw. skrzynka podawcza. Przy wejściu do wydziału komunikacji pojawia się urna. Do niej kierowca powinien wrzucić pakiet dokumentów koniecznych do rejestracji oraz ewentualnie tablice rejestracyjne. Jeżeli chodzi o opłatę urzędową, tą można wnieść tylko za pomocą przelewu bankowego. Nieczynne są okienka do płatności w urzędach. Co nastąpi dalej? Rejestracja może potrwać nawet kilka dni. A wszystko za sprawą tego, że dokumenty przed ich dostarczeniem do urzędnika, należy odkazić specjalnym środkiem. Dopiero wtedy może się rozpocząć procedura administracyjna.

Auto sprowadzone z zagranicy - dokumenty:

wniosek o rejestrację

potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR

dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej - jeżeli informacji takich nie ma na fakturze zakupu pojazdu od polskiego handlarza

zagraniczny dowód rejestracyjny

zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku

zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym

zakup na firmę - wydruk z KRS lub CEiDG

dowód wniesienia opłaty urzędowej - auta osobowe 256,00 zł

Fabrycznie nowe auto - dokumenty: