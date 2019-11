Nie musisz zmieniać tablic po zakupie auta. 2020 r. z nowymi przepisami?

Brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych do tej pory dotyczył tak naprawdę jednego przypadku. Odnosił się do sytuacji, w której sprzedający i kupujący mieszkają w jednym powiecie, a pojazd był wyposażony w oznakowanie zgodne z obecnymi wymogami (ma białe tablice i polskie oznaczenia). Teraz sytuacja ma ulec zmianie. Ustawodawca chce skorygować obowiązujące przepisy. A nowe zapisy dadzą możliwość pozostawienia starych tablic rejestracyjnych nawet w sytuacji, w której nabywca pochodzi z innego miasta.

Brak obowiązku wymiany tablic 2020 r. to spore ułatwienie

Po co zmiana? Możliwość pozostawienia dotychczasowych numerów rejestracyjnych w pierwszej kolejności sprawi, że w jakiś stopniu uda się rozładować kolejki w wydziałach komunikacji. Mniejsza ilość formalności przełoży się na szybszą obsługę każdego z petentów. Po drugie nowe przepisy przyniosą zasadnicze ułatwienie dla kierowców, a do tego wygenerują im oszczędności. Przykład? Nowe tablice rejestracyjne kosztują około 80 złotych. Do kwoty doliczyć należy jeszcze niespełna 20 złotych za nalepki homologacyjne. Po zmianie kwota około 100 złotych zostanie w kieszeni kierowcy.

Oderwanie oznaczenia pojawiającego się w numerach rejestracyjnych od miejsca zameldowania właściciela przynosi jeszcze jedną korzyść. Sprawia np. że nowe przepisy powinny pozwolić na rejestrację samochodu w miejscu czasowego zamieszkania. Jakie są warunki, aby to było możliwe? Ustawodawca w projekcie ustawy przewidział tak naprawdę dwa obostrzenia. Właściciel pojazdu musi złożyć wniosek o czasowe lub stałe zarejestrowanie, a do tego powinien zamieszkiwać na terenie danego miasta lub miejscowości przez dłużej niż 6 miesięcy.

Brak obowiązku wymiany tablic 2020 r. to nie koniec!

Kolejna zmiana dotyczy czasowej rejestracji pojazdu w celu jego przewiezienia do miejsca zamieszkania. Dotychczas kierowca pochodzący z Wrocławia i kupujący pojazd w Szczecinie musiał czasowo zarejestrować auto we Wrocławiu. W skrócie, musiał jechać po nie z wcześniej kupionymi tablicami rejestracyjnymi. Teraz otrzyma możliwość czasowej rejestracji samochodu we Wrocławiu. A wszystko za sprawą zapisu mówiącego o tym, że decyzja jest podejmowana przez starostę właściwego miejscu zakupu, a nie miejscu zamieszkania nowego właściciela.

Kiedy brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych wejdzie w życie? Wszystko wskazuje na to, że stosowne przepisy mogą pojawić się w polskim stanie prawnym jeszcze w roku 2020. O kształcie zapisów prawnych parlamentarzyści rozmawiali już bowiem w połowie roku 2019, a stosowny projekt miał zostać poddany konsultacjom międzyresortowym.