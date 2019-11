Brak nalepki kontrolnej 2020 r. Czy ta zmiana jest potrzebna?

Nalepki kontrolne zostały wprowadzone na polskich drogach w momencie, w którym ustawodawca zamienił czarne tablice rejestracyjne na białe. Na nich nanoszony jest numer rejestracyjny pojazdu, a ich konstrukcja została przewidziana w taki sposób, aby przy nieumiejętnej próbie usunięcia rozrywały się na małe i trudne w usunięciu kawałki. Jaki jest sens ich stosowania? To było tłumaczone na kilka sposobów. Chodziło m.in. o to, aby zapobiegać popełnianiu przestępstw samochodami z przełożonymi tablicami rejestracyjnymi. Obecność naklejki zdradzała prawdziwe dane pojazdu.

Brak nalepki kontrolnej 2020 r. - 18,5 zł taniej!

Poza tym naklejki przydawały się w przypadku wykroczeń rejestrowanych przez fotoradary - głównie w przypadku, w którym obraz tablic był zamazany lub celowo zasłonięty przez prowadzącego. Nalepka kontrolna na szybę nie jest droga. Podczas rejestracji pojazdu wiąże się z opłatą oszacowaną na 18,5 złotego. Teraz projekt ustawy zmieniającej Prawo o ruchu drogowym przygotowywany przez resort infrastruktury i cyfryzacji ma znieść obowiązek jej posiadania. Jaki jest cel zmian w prawie? Ustawodawcy tłumaczą, że chodzi przede wszystkim o ułatwienia dla kierowców.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury i cyfryzacji, kluczem do sukcesu są też realne korzyści finansowe, które nowe przepisy przyniosą kierowcom. Przykład? Pierwszy dotyczy tańszej rejestracji pojazdu. Opłata spadnie o 18,5 złotego. Drugi odnosi się do ewentualnych konsekwencji, które kierowca ponosi w związku z brakiem nalepki kontrolnej na szybie. A kara może być dotkliwa. Brak nalepki wynikający np. z wymiany szyby w pojeździe i konieczności załatwienia formalności związanych z wydaniem wtórnika sprawia, że pojazd nie spełnia warunków technicznych.

Brak nalepki kontrolnej 2020 r. - koniec z mandatami?

W sytuacji, w której pojazd bez nalepki kontrolnej na szybie zostanie zatrzymany przez patrol policji, wiąże się to odebraniem dowodu rejestracyjnego. Poza tym funkcjonariusze mają możliwość ukarania kierowcy mandatem karnym. Ten będzie opiewał na kwotę od 20 do 500 złotych. Do konta prowadzącego dopisany zostanie również jeden punkt karny. Problemy pojawią się również podczas przeglądu technicznego w stacji kontroli pojazdów. Brak nalepki oznacza bowiem, że diagnosta nie będzie miał możliwości przedłużenia ważności obowiązkowego badania.

Czy likwidacja nalepki kontrolnej na szybie w roku 2020 będzie zasadniczym krokiem naprzód dla zmotoryzowanych? W to można śmiało wątpić. Szczególnie że obowiązek posiadania naklejki ani nie wiąże się z dużym kosztem, ani nie jest mocno utrudniający życie. Z drugiej strony zlikwidowanie znaku na szybie stanowi drobny krok być może nawet w dobrą stronę. W końcu wszystkie sposoby ułatwienia życia kierowcom w Polsce są warte docenienia. Co teraz pozostaje? Tylko czekać na konkretne zapisy prawne. W maju roku 2019 zaprezentowany był projekt ustawy i trafił na konsultacje publiczne. Na razie w jego sprawie zapadła cisza.