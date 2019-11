Rejestracja pojazdu 2020 r. i kary za nieprzerejestrowanie

Kierowca nabywający lub zbywający pojazd ma obowiązek zgłoszenia tego faktu. I nie jest to żadna nowość, szczególnie że stosowne przepisy funkcjonują od lat i są zapisane w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym. Jaki termin wskazują? Maksymalnie 30 dni od dokonania transakcji, ewentualnie sprowadzenia auta do kraju. Przepisy choć funkcjonowały, tak naprawdę były martwe. A wszystko za sprawą tego, że kierowca przekraczający termin obowiązkowej rejestracji, nie mógł być w żaden sposób karany. Sytuacja ulegnie zmianie po 1 stycznia 2020 roku.

Rejestracja pojazdu 2020 - nawet 1000 zł kary!

Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) wprowadzone zostanie pojęcie kary czekającej na kierowcę, który nie przerejestruje pojazdu. Ta będzie nakładana przez starostę, zasili budżet powiatu oraz może opiewać na kwotę oscylującą między 200 a 1000 złotych. Czy są wyjątki, których nie obejmie nowa ustawa? Na mocy poprawki wyznaczony został jeden wyjątek i ten dotyczy dealerów, którzy sprzedają sprowadzone do kraju fabrycznie nowe auta.

Choć zmian domagała się od Polski Komisja Europejska, ich wprowadzenie niesie ze sobą dwa zagrożenia. Pierwsze dotyczy przypadku, w którym kierowca najpierw kupił, a później sprowadził do kraju samochód uszkodzony. Może się bowiem okazać, że z uwagi na skalę usterek (np. blacharsko-lakierniczych) nie uda się go naprawić w terminie 30 dni od momentu przekroczenia granicy. To oznacza, że auto nie przejdzie przeglądu technicznego, a tym samym jego rejestracja po prostu nie będzie możliwa. Czy to oznacza odstąpienie od wymierzenia kary? Przepisy nie przewidują takiego przypadku. O ewentualne złagodzenie sankcji właściciel może prosić jedynie starostę.

Rejestracja pojazdu 2020 - komisy mają już pomysł

Ustawodawca nie pomyślał o jeszcze jednym przypadku. O sytuacji, w której samochody używane sprowadzają np. właściciele komisów. Auta w ich przypadku nie pełnią roli środka transportu, a przedmiot handlowy. Przepisy nie objęły jednak tego typu firm dyspensą. To oznacza, że prowadzący komis będzie miał obowiązek rejestracji samochodu, a jeżeli tego nie zrobi, narazi się na karę finansową przyznaną przez starostę. A to nie koniec dodatkowych obciążeń dla sprzedawców aut. Bo przedsiębiorca w momencie rejestracji będzie musiał też np. ubezpieczyć sprowadzony pojazd.