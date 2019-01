Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny za nieuzasadnione posiadanie małych tablic

Wcześniej właściciele takich aut musieli więc albo wyginać tablice tak aby zmieściły się w miejsca na nie przeznaczone, albo zamawiać na wymiar w odpowiedniej firmie. Niestety mogło się to wiązać z mandatem, bo tablice rejestracyjne zarówno muszą posiadać urzędowe naklejki jak i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.

Chcieli dobrze a wyszło jak zwykle

Jednakże nie obyło się bez wpadki ze strony projektujących ową tablicę. Po krótkim czasie okazało się, że sam rozmiar tablicy nie pasuje do oryginalnych otworów montażowych przewidzianych przez producentów aut z USA. Po porównaniu polskiej pomniejszonej tablicy do tych, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych czy Japonii, okazało się że tablica nie do końca pasuje bo różni się rozmiarem. (amerykańska tablica ma wymiary 305 mm x 152 mm, japońska 330 mm x 165 mm, a pomniejszona polska 305mm x 115mm). O ile długość dłuższego boku mniej więcej się pokrywa względem tablicy z USA, to wymiar krótszego polskiej tablicy jest zdecydowanie mniejszy. Jednakże tablice można przykręcić wykorzystując dwa górne otwory, ale dwa dolne pozostają niewykorzystane i co gorsza odsłonięte. Wygląda to po prostu źle i szpeci cały efekt.

Tablice dla lubiących się wyróżniać

Mimo wszystko małe tablice wzbudziły duże zainteresowanie i spodobały się chyba najbardziej posiadaczom aut europejskich (z ramką przeznaczoną na standardowe tablice). Stały się łakomym kąskiem dla osób, którzy chcieli mieć coś innego niż wszyscy, skutecznie się wyróżniając tanim kosztem. Opłata za małe tablice jest taka sama jak za standardowe

Zdobycie małych tablic nie było trudne i skomplikowane, więc każdy kto chciał mieć je w posiadaniu, to mógł je otrzymać. Wystarczyło tylko w wydziale komunikacji, podczas rejestracji pojazdu, dołączyć do wniosku oświadczenie o potrzebie ich posiadania ze względu na fakt iż dany samochód ma zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych. Urzędnicy nie sprawdzali wiarygodności oświadczenia i czy faktycznie dany pojazd, przystosowany jest tylko do małych tablic. Obecnie, wyrobienie takich tablic już nie jest tak łatwe jak wcześniej. Urzędnicy skrupulatniej weryfikują oświadczenia w poszukiwaniu nieprawidłowości.

Mandat lub kara pozbawienia wolności

Należy jednak przestrzec przed bezpodstawnym wyrabianiem takich tablic, ponieważ za złożenie fałszywego oświadczenia grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Trzeba również pamiętać, że posiadanie małych tablic na samochodzie, którego wnęki pozwalają na montaż standardowej rejestracji, nie jest zgodne z prawem. Policja w czasie wykrycia tej nieprawidłowości, może zatrzymać dowód rejestracyjny właścicielowi takiego pojazdu.