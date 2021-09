Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

Kara za brak OC 2022 rok. O ile wzrośnie?

W roku 2022 po raz kolejny wzrosną kary za brak OC. Powód? Są uzależnione od wartości minimalnego wynagrodzenia. A to zmieni się w styczniu i wyniesie 3010 zł. Kara to jego dwukrotność - co oznacza że sięgnie aż 6020 zł. Jako że w roku 2021 kara za brak OC to 5600 zł, nietrudno policzyć że wzrost opłaty ma wartość 420 zł. Jeszcze więcej zapłacą posiadacze samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych. W ich przypadku kara za brak OC to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli od stycznia 2022 dokładnie 9030 zł (obecnie 8400 zł).

Kara za brak OC 2022 rok - inne pojazdy (np. motocykle, motorowery):

do 3 dni - 201 zł,

od 4 do 14 dni - 502 zł,

powyżej 14 dni - 1003 zł.

Kara za brak OC 2022 rok - samochody osobowe:

do 3 dni - 1204 zł,

od 4 do 14 dni - 3010 zł,

powyżej 14 dni - 6020 zł.

Kara za brak OC 2022 rok - samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: