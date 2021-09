Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

Samochód zastępczy z OC sprawcy. Ile można nim jeździć?

Polisa wykupiona przez sprawcę kolizji musi pokryć wszystkie skutki odpowiedzialności cywilnej. A to oznacza, że jedną z podstaw rozliczenia szkody jest samochód zastępczy z OC sprawcy. Poszkodowany powinien otrzymać auto na czas, w którym nie będzie mógł korzystać ze swojego. Przy poważniejszych uszkodzeniach oznacza to zatem udostępnienie pojazdu od momentu kolizji aż do ostatniego dnia naprawy - a naprawa przedłużyła się, bo np. konieczne było sprowadzenie części.

Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jak go rozliczyć?

Samochód zastępczy z OC sprawcy może przyjąć jedną z dwóch form. Po pierwsze towarzystwa oferują poszkodowanym pojazdy udostępniane w ramach własnego parku, ewentualnie umów podpisywanych z partnerami. W takim przypadku to jednak one dyktują warunki - określają termin najmu. Po drugie poszkodowany może wynająć samochód na własną rękę, a następnie przedstawić ubezpieczycielowi fakturę za wynajem. Tu jednak pojawiają się dwa zastrzeżenia.

Ekwiwalent za auto zastępcze

Samochód zastępczy z OC sprawcy nie może być wyższej klasy niż to, którym kierowca jeździ na co dzień. Bardziej luksusowy model oznacza bowiem nadmierny koszt najmu - a na takie zachowanie nie pozwalają przepisy. Poza tym warto pamiętać o tym, że fakturę taką towarzystwo może kwestionować. W efekcie obniża wysokość wypłaty za jej rozliczenie lub odrzuca ją w całości. Wtedy praw należy dochodzić przede wszystkim przed sądem.

Samochód zastępczy z OC sprawcy: pamiętaj o stawkach!

Aby dobrze przygotować się do wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, warto dowiedzieć się jakie stawki najmu stosuje dana firma ubezpieczeniowa. Dostosowanie kwoty najmu do stawki sprawi, że kierowca nie będzie miał większego problemu z odzyskaniem zainwestowanych w wynajem środków.

Samochód zastępczy z OC sprawcy a szkoda całkowita

Co ciekawe, samochód zastępczy z OC sprawcy należy się także wtedy, gdy uszkodzony pojazd podlega szkodzie całkowitej. Do kiedy kierowca może jeździć zastępczakiem? Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 22 listopada 2013 r. wskazał że auto zastępcze należy się przez czas od dnia zniszczenia pojazdu, do momentu, gdy poszkodowany będzie mógł nabyć nowy samochód. Za ten dzień na ogół rozumie się wypłatę odszkodowania.