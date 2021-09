Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? To zależy od tego czy kierowca nie wpłacił nawet złotówki tytułem OC, czy np. nie opłacił jednej z rat.

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? A zapłaciłeś choć jedną ratę?

Aby samochód mógł być legalnie użytkowany na polskich drogach musi zostać zarejestrowany oraz mieć ważny przegląd techniczny oraz polisę OC. Dziś zajmiemy się tą ostatnią, a konkretnie wskażemy moment, od którego zaczyna ona chronić kierowcę przed skutkami odpowiedzialności cywilnej. A więc? Momentem tym wbrew pozorom nie jest wcale podpisanie umowy z towarzystwem. Bo polisa OC nie wejdzie w życie, jeżeli kierowca nie zapłacił składki lub pierwszej raty składki w terminie.

Nie opłaciłeś polisy, ta nie jest ważna. A brak OC to wysoka kara

Jeżeli kierowca nie opłacił składki lub pierwszej raty składki w terminie, odpowiedź na pytanie "Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?" musi być przecząca. Z mocy prawa taka umowa staje się nieważna. To kwestia o tyle kluczowa, że brak OC naraża kierowcę nie tylko na konieczność usunięcia skutków np. kolizji z własnej kieszeni. Nawet jeżeli nie dojdzie do zdarzenia drogowego, brak ubezpieczenia mogą zauważyć urzędnicy UFG. A to oznacza karę sięgającą kwoty 5600 zł w 2021 roku.

Zobacz również: Kary za brak OC w 2021 roku

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna, gdy kierowca nie opłacił kolejnej raty?

Może się okazać, że kierowca podpisując umowę o ubezpieczenie OC podzielił płatność składki na raty. Co w sytuacji, w której zapłacił w terminie pierwszą ratę, ale z pozostałymi zalega? Czy nieopłacona polisa OC jest ważna w takim przypadku? Jak najbardziej tak. Kierowca dochował ustawowego obowiązku i wpłacił pierwszą ratę. A to decyduje o rocznej ważności OC. Brak płatności za pozostałe raty to problem ubezpieczyciela - może on oczywiście windykować kwoty w przypadku spóźnienia ze strony właściciela pojazdu.