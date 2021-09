Aplikacja Na Wypadek, czyli czy sprawca ma ważne OC?

Aplikacja Na Wypadek została stworzona przez UFG. Pozwala sprawdzić czy w danym momencie auto sprawcy wypadku ma ważne OC.

Aplikacja Na Wypadek: sprawdzi ważność OC w chwili zdarzenia

Obecnie kierowcy nie muszą wozić ze sobą dokumentów pojazdu. To jednak tworzy realny problem w sytuacji, w której dojdzie do kolizji. Bo jak poszkodowany ma sprawdzić czy samochód sprawcy ma wykupioną polisę OC? Możliwość taką daje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Teraz nie tylko za sprawą swojej strony internetowej, ale też aplikacji Na Wypadek. Po wpisaniu koniecznych danych pojazd jest sprawdzany w bazie. Informacja pojawiająca się w aplikacji dotyczy ważności polisy OC w chwili wystąpienia zdarzenia.

Aplikacja Na Wypadek - instrukcja obsługi:

Aby sprawdzić dane polisy OC sprawcy w aplikacji Na Wypadek, należy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, bądź wykonać zdjęcie kodu QR z dowodu rejestracyjnego. Po sprawdzeniu pojazdu w bazie system wskaże numer polisy OC, nazwę pojazdu i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z adresem. Aplikację Na Wypadek należy pobrać na urządzenie z systemem iOS lub Android, a następnie nadać w niej 4-cyfrowy PIN.

Co jeszcze daje aplikacja Na Wypadek?

Aplikacja Na Wypadek pozwala na sprawdzenie OC auta sprawcy, ale nie tylko. Zawiera też szereg przydatnych informacji:

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa po kolizji drogowej,

wskazuje jak zachować się w sytuacji, w której po zdarzeniu drogowym są ranni,

podpowiada jak przygotować dokumentację zdjęciową ze zdarzenia,

wskazuje jakie dane muszą się znaleźć w oświadczeniu sprawcy,

mówi o tym, kiedy może być konieczna obecność policji na miejscu zdarzenia,

daje opcję: sprawdź reprezentanta ds. roszczeń.

Aplikacja Na Wypadek podpowie, że kończy ci się OC

Aplikacja Na Wypadek jest przydatna nie tylko w czasie stłuczki. Właściciel pojazdu może wprowadzić do niej wszystkie posiadane przez siebie auta. W ten sposób program przypomni mu o kończącym się terminie ważności ubezpieczenia - czy to OC, czy to AC. Aplikacja przypomni też, że np. zbliża się koniec ważności przeglądu technicznego.