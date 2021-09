Pieszy sprawca wypadku, odszkodowanie - co warto wiedzieć?

Pieszy sprawca wypadku, odszkodowanie, czyli dziś opowiemy o tym, co się dzieje w sytuacji, w której to pieszy ponosi winę za zdarzenie.

W czerwcu 2021 roku przepisy działające w rejonach przejść dla pieszych zostały zaostrzone. To oznacza, że osoba przechodząca przez pasy ma pierwszeństwo jeszcze zanim postawi na nich stopę. Ochrona najsłabszych uczestników ruchu drogowego jest konieczna. To nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony kierowcy uważają, że nowe przepisy stawiają ich na pozycji straconej. To na szczęście nie jest prawda. Bo przepisy wymuszają na pieszym konieczność zachowania szczególnej ostrożności, a do tego nie pozwalają mu np. na korzystanie z telefonu komórkowego w czasie wkraczania na pasy.

Czy pieszy może być winny wypadku? Jak najbardziej!

Przepisy sprawiają, że nie zawsze winny spotkania pieszego i samochodu jest kierowca. A w sytuacji, w której sprawstwo zostanie przypisane pieszemu, z mocy prawa to ona ma obowiązek usunięcia skutków odpowiedzialności cywilnej. Tylko że w przeciwieństwie do samochodu, nie ma wykupionej właściwej polisy - chyba że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zostało sprzedane w pakiecie np. z ubezpieczeniem mieszkania. I tu zaczyna się poważny problem. Bo jak uzyskać odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy samochodu od pieszego? Kierowca ma kilka możliwości. Powinien się zatem zastanowić, z której z nich warto skorzystać.

Kiedy to pieszy może być winny kolizji? W sytuacji, w której wbiegnie na jezdnię albo wtargnie przed masę samochodu na czerwonym świetle.

Pieszy sprawca wypadku: co z odszkodowaniem? A masz AC?

Pierwsza opcja pojawia się w sytuacji, w której samochód ma wykupioną nie tylko polisę OC, ale i AC. W takim przypadku naprawę można wykonać w ramach polisy auto-casco. W sytuacji, w której towarzystwo zapłaci za wizytę auta w warsztacie, będzie starało się ustalić sprawcę. Jako że to nie będzie stanowiło problemu (bo na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i spisała notatkę), to sprawca będzie musiał zwrócić wartość odszkodowania. Ubezpieczyciel zwróci się do niego z żądaniem na piśmie, a w skrajnym przypadku zacznie egzekwować środki na mocy postępowania komorniczego.

Co w sytuacji, w której samochód nie ma AC? Wtedy jest zdecydowanie trudniej uzyskać odszkodowanie od pieszego sprawcy wypadku. W pierwszej kolejności warto dogadać się. Może się bowiem okazać, że pieszy ma ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dołączone w pakiecie do ubezpieczenia mieszkania lub na życie, ale o tym nie wie. Wtedy wystarczy numer polisy i to towarzystwo pokryje szkody. Jeżeli jednak Pieszy nie ma OC w życiu prywatnym i nie chce się dogadać z kierowcą, pozostaje sąd cywilny i dochodzenie komornicze dochodzenie roszczenia.