Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Kara za brak OC, czyli 14 dni i prawie 6 tys. zł!

Brak OC dla samochodu nadal jest popularnym zjawiskiem w Polsce. A to oznacza, że kierowcy narażają się na karę. Ile ona wynosi? Gdy pojazd nie ma obowiązkowej polisy dłużej niż 14 dni, w roku 2021 jego właściciel zostanie poproszony o wniesienie opłaty karnej wynoszącej 5600 zł.

Jak UFG sprawdza ważność OC?

W tym punkcie powstaje dość ważne pytanie: jak UFG sprawdza ważność polisy OC? Kontroluje dane zawarte w systemie. Poszukuje w nich informacji o braku polisy, ewentualnie luk w ubezpieczeniu - gdy jednak polisa nie zazębia się z drugą. To daje pracownikom UFG podstawę do wszczęcia postępowania - kierowca na początek zostanie poproszony o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie OC lub przyznanie się do jego braku.

Policja poinformuje o braku OC

Oczywiście może się okazać, że UFG zacznie postępowanie nie na podstawie własnych ustaleń, a informacji płynących z zewnątrz. Tak się stanie, gdy o braku OC fundusz poinformuje np. policja - bo fakt ten został ujawniony w czasie kontroli drogowej czy zdarzenia drogowego.

Ile lat wstecz sprawdza UFG?

Kolejne pytanie brzmi: ile lat wstecz sprawdza UFG? Odpowiedź jest prosta i brzmi: dokładnie zero! UFG może wlepić karę za brak OC wyłącznie w roku kontroli. Za lata poprzednie nie grożą zatem kierowcy sankcje.

W sytuacji, w której kierowca nie ma polisy OC np. od dwunastu miesięcy, karę otrzyma i tak wyłącznie za rok 2021. Kara będzie opiewała na pełną kwotę - tj. 5600 zł.