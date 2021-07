Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to sytuacja, w której choć ubezpieczyciel po szkodzie wypłaci odszkodowanie poszkodowanym z polisy OC sprawcy, zwróci się do niego z wnioskiem o zwrot środków. Kwotę należy oddać w całości wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Sprawa jest o tyle kluczowa, że czasami po zdarzeniach drogowych szkody osiągają kwotę rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. A to oznacza, że kierowca powinien wiedzieć jakie zachowania narażają go na regres.

Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Jest kilka typów zachowań, które narażają kierowcę na regres ubezpieczeniowy. Przykłady?

ucieczka z miejsca zdarzenia,

brak uprawnień do kierowania pojazdami,

prowadzenie po spożyciu alkoholu,

prowadzenie pod wpływem środków odurzających,

spowodowanie zdarzenia z premedytacją.

Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? To nie koniec.

Prawo do regresu ubezpieczeniowego pojawia się również wtedy, gdy prowadzący np. ukradł samochód i spowodował nim kolizję. A na tym nie koniec, bo aby być w pełni chronionym prowadzący powinien pamiętać też o podstawowych obowiązkach. Mowa w tym przypadku o aktualnej polisie OC wykupionej dla auta oraz przeglądzie technicznym.

Regres ubezpieczeniowy. Czy są szanse na umorzenie?

Przepisy przewidują przypadki, w których sprawca wypadku może starać się o całkowite lub częściowe umorzenie kwoty regresu ubezpieczeniowego. Tu konieczne jest jednak wykazanie wystarczających okoliczności związane z trudną sytuacją materialną lub życiową. Poza tym sprawca może starać się o rozłożenie płatności na raty, ewentualnie jej odroczenie. W każdej z tych spraw do UFG należy jednak złożyć stosowny wniosek.