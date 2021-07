Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

Upadłość towarzystwa. I co dalej?

Upadłość towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest popularnym zjawiskiem w warunkach polskich. Co by się jednak stało, gdyby firma w której kierowca wykupił polisę, nie wytrzymała rynkowej konkurencji i zamknęła działalność? Na szczęście w takim przypadku klienci nie pozostają na lodzie. Odpowiedzialność z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC przejmie bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy UFG wypłaci 100 proc. odszkodowania?

Warto pamiętać jednak o tym, że UFG wcale nie musi pokrywać do 100 proc. świadczeń gwarantowanych umową. Pełną kwotę odszkodowania wypłaca przede wszystkim wtedy, gdy mowa o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, działalności rolniczej i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Wypłata spadnie do 50 proc. - ale też nie więcej niż 30 tys. euro - w przypadku innych umów ubezpieczenia OC.

Jak wygląda likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń?

Co powinna zrobić osoba, która została poszkodowana w kolizji, a ubezpieczyciel sprawcy ogłosił upadłość? Swoje roszczenie zgłasza bezpośrednio do UFG. Nie musi tego jednak robić bezpośrednio. Informację przekazuje się bowiem do funduszu za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego - np. tej firmy, w której kierowca opłacił OC. Instytucja taka nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Kto wypłaca pieniądze przy likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń?

Na podstawie zgłoszenia ubezpieczyciel, do którego zgłosił się poszkodowany, przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne. To oznacza, że zbiera konieczne dokumenty, dokonuje oględzin pojazdu i wycenia szkodę. Następnie przesyła dokumenty do UFG celem uzyskania odszkodowania w ustalonej wcześniej kwocie.