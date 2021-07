Kara za brak ciągłości OC. Ile wynosi?

Kara za brak ciągłości OC, czyli co się stanie gdy kierowca zapomni o przedłużeniu obowiązkowej polisy na samochód? Czeka go kara od UFG.

Kara za brak ciągłości OC. Jak UFG to sprawdza?

Każdy samochód zarejestrowany w Polsce powinien mieć wykupioną polisę OC. Co ona daje? Chroni właściciela od skutków odpowiedzialności cywilnej ewentualnych zdarzeń drogowych. Kto sprawdza ciągłość polis? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W jaki sposób to robi? Metody są dwie. Po pierwsze inspektorzy kontrolują w bazie CEPiK aktualność polis OC. Po drugie inspektorzy działają na podstawie informacji od policji - płynących z kontroli drogowych.

Kara za brak ciągłości OC. Jak wygląda postępowanie?

Jak wygląda postępowanie prowadzące do kary za brak ciągłości OC? Właściciel pojazdu dostanie list, w którym pracownicy UFG poproszą go o udowodnienie posiadania polisy na auto. Chociażby za pomocą internetowego panelu można dostarczyć skan dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, w której między jedną a drugą polisą nie ma ciągłości, właściciel pojazdu zostanie zobowiązany do wniesienia opłaty karnej.

Opłaty karne za brak OC w roku 2021:

do 3 dni - 1120 zł,

od 4 do 14 dni - 2800 zł,

powyżej 14 dni - 5600 zł.

Warto powiedzieć o tym, że kara za brak OC wcale nie oznacza, że kierowca nie musi już opłacać polisy. Powód? Bo nadal nie ma ochrony od odpowiedzialności cywilnej - czyli w razie wypadku pokryje wszystkie wydatki związane z naprawą aut poszkodowanych z własnej kieszeni.