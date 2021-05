Dodatki do OC. Które warto wybrać?

Dodatki do OC to nie zawsze sposób na powiększenie kwoty składki. Czasami to metoda na wybór ciekawej polisy, która może realnie pomóc kierowcy.

Dodatki do OC: które warto mieć?

W roku 2020 w Polsce zawartych zostało prawie 29 milionów obowiązkowych polis OC komunikacyjnych. I choć ubezpieczenie to jest obowiązkowe, kierowca ma do wyboru też szereg opcji dodatkowych. Jakie jest ich zastosowanie? Ubezpieczyciel w ten sposób rozszerzy zakres ochrony. Które z opcji są godne uwagi? To postanowiliśmy sprawdzić dziś.

Każdy właściciel samochodu musi mieć ubezpieczenie OC. Z analizy zachowań naszych klientów wynika jednak, że tylko 25% kierowców poprzestaje na obowiązkowej polisie. Reszta dokupuje przynajmniej jedno rozszerzenie lub kupuje OC razem z AC. Warto dodać, że oba te ubezpieczenia można rozbudowywać. - powiedział Damian Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Indywidualnego w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Dodatki do OC? Podstawą ochrona zniżek

Ogromne natężenie ruchu sprawia, że każdego dnia kierowca naraża się na ryzyko kolizji. I stłuczki nie zawsze uda się uniknąć. Jak się przed nią chronić? Oczywistym sposobem jest polisa OC. Likwidacja szkody w aucie poszkodowanego oznacza jednak utratę zniżek i wyższą składkę. Czy zawsze? No właśnie nie zawsze. Bo ubezpieczyciele coraz częściej oferują opcję dotyczącą ochrony zniżek. Na czym ona polega? Chociażby na tym, że pierwsza kolizja w roku nie oznacza zredukowania posiadanych przez właściciela auta zniżek. Te znikają dopiero po drugiej stłuczce.

Ochrona zniżek często jest dodawana bezpłatnie wieloletnim klientom towarzystw. To jednak nie jest do końca bezpłatna opcja. Bo warto pamiętać o dość ważnej rzeczy. Ochrona zniżek działa, jednak wyłącznie w tej samej firmie ubezpieczeniowej. To oznacza, że jeżeli po roku kierowca przeniesie polisę OC, nie może liczyć na zachowanie zniżek po kolizji.

Ubezpieczenie zdrowotne po wypadku - pomyśl o nim kupując OC

Może się okazać, że pomimo wielkiej ostrożności kierowcy dojdzie do kolizji, a ta będzie oznaczać urazy ciała. Leczenie w przypadku korzystania wyłącznie z państwowej służby zdrowia może trwać miesiącami. Na szczęście proces można przyspieszyć, a wszystko za sprawą dodatku do OC w postaci ubezpieczenia zdrowotnego po wypadku. To pozwoli na korzystanie z konsultacji lekarskich bez skierowania czy daje dostęp do terapii psychologicznej, zabiegów np. ortopedycznych, specjalistycznych badań w postaci USG, tomografii czy rezonansu, a także rehabilitacji.

Ochrona prawna - wykup własnego prawnika!

Kierowcy nie muszą być prawnikami. Nie zawsze zatem w pełni znają swoje prawa. Co można z tym zrobić? Wystarczy wybrać dodatek do OC w postaci ochrony prawnej. Jak ona wygląda? W razie pojawienia się np. problemu z policją, wystarczy zadzwonić na infolinię i tak prawnik udzieli kierowcy porady. To jednak nie koniec, bo właściciel pojazdu może też liczyć na pisemną opinię, dostęp do wzorów dokumentów czy nawet pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata za reprezentację w postępowaniu sądowym.

Ubezpieczenie szyb i opon. Dodatki do OC ratujące AC

Jednym z częściej oferowanych dodatków do OC jest ubezpieczenie szyb i opon. No i w tym punkcie kierowcy wykupujący pakiet (tj. OC i AC) mogą uznać, że dodatkowa polisa nie jest im potrzebna. W końcu ochronę zapewnia im auto casco. Czy taki pogląd jest właściwy? Nie do końca. Bo gdy podczas wyjazdu w ich aucie zostanie zbita przednia szyba i naprawią szkodę z AC, automatycznie stracą... zniżki. Ubezpieczenie szyb i opon ma jeszcze jedną zaletę. I ta dotyczy ceny. Polisa na rok dokupiona do OC zostanie wyceniona na jakieś 60 do 80 zł. Wszystko zależy od oferty konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

